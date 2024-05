Piada, sardoncini e pesce fritto in cima alla ruota panoramica per celebrare la Giornata della Ristorazione

Economia e ospitalità. Sono questi i temi al centro della seconda edizione della Giornata della Ristorazione per la Cultura della Ospitalità Italiana, l’appuntamento promosso da FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, con il patrocinio di numerosi Ministeri italiani, tra cui quelli delle Imprese e del Turismo. Dopo il successo dello scorso anno, sono 10.000 le attività in Italia e all’estero, tra ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie che hanno aderito alla Giornata che si celebra a livello nazionale il 18 maggio, con l’obiettivo di ricordare che la ristorazione italiana, con 54 miliardi di valore aggiunto e 1,4 milioni di occupati, non solo è essenziale per l’agroalimentare e il turismo, ma è anche uno snodo fondamentale di storia, tradizioni e identità che esprime lo stile di vita italiano.

Oggi a Rimini, territorio in cui la ristorazione è protagonista dell’ospitalità e fiore all’occhiello dell’offerta turistica, Fipe-Confcommercio della provincia di Rimini ha organizzato il lancio della Giornata della Ristorazione affiancando l’iniziativa istituzionale di Fipe alla Camera dei Deputati per valorizzare e rafforzare il valore della ristorazione italiana attraverso un DDL. Al motto di “Portiamo in alto la Ristorazione italiana”, la Grande Ruota Panoramica sul porto di Rimini è stata scelta per una particolare degustazione ad alta quota del tipico street food riminese: piada con sardoncini e insalata, pesce fritto e vini tipici locali.

Con il patrocinio del Comune di Rimini e alla presenza all’assessore alle Attività economiche, Juri Magrini, una rappresentanza di ristoratori Fipe si sono ritrovati insieme ai clienti e ai turisti che frequentano i loro locali, premiati con questa esperienza indimenticabile. Insieme a loro, nel punto più fotografato e “instagrammato” di Rimini, alcuni giovani influencer e food blogger che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa rendendola virale. Da parte di FIPE-Confcommercio, un ringraziamento per la collaborazione a: La Grande Ruota Panoramica di Rimini, ristorante Avamposto, Tenuta del Monsignore e Myo s.p.a., azienda leader per la fornitura di cancelleria per uffici e forniture per il settore Ho.re.ca, pubblici esercizi e hotellerie.

“Questa iniziativa di lancio proposta in un luogo identitario come la ruota panoramica sul porto – spiega il presidente di FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini, Gaetano Callà - è stata davvero particolare e apprezzatissima, sia dai turisti che hanno partecipato, sia dai tanti colleghi che hanno voluto stare insieme a noi portando in alto la ristorazione italiana attraverso i prodotti di eccellenza del territorio, che fanno conoscere e apprezzare in tutto il mondo la nostra proposta enogastronomica. La Giornata della Ristorazione intende infatti valorizzare un settore fondamentale per l’economia del territorio e comunicare i valori culturali, sociali e identitari di cui è espressione. La ristorazione italiana interpreta, e costantemente reinterpreta, la cucina, la convivialità e il nostro stile di vita, con un ruolo indiscutibile nello sviluppo e nella promozione del nostro territorio”.