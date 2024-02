Polo informatico, in Romagna il ‘cuore’ della software house Zucchetti diventa sempre più grande

Nel territorio romagnolo è Zucchetti il polo tecnologico di riferimento in grado di mettere a disposizione delle numerosissime realtà hospitality una serie di soluzioni integrate fra loro (hardware e software), indispensabili per la gestione di attività di ogni dimensione in ambito ristorazione e hotellerie: dal piccolo bar alle catene di ristoranti, dal singolo hotel ai grandi gruppi alberghieri. Grazie alla recente entrata in squadra di ItalRetail-Gruppo SID, storici produttori di soluzioni per i punti cassa, infatti, Zucchetti si è arricchita della possibilità di proporre una soluzione completa integrando le componenti software con quelle hardware (registratori telematici, palmari e sistemi POS, stampanti comande e periferiche).

Di conseguenza è entrata nella galassia Zucchetti anche la fitta e articolata rete di contatti locali, con una solida e decennale attività di assistenza e distribuzione: le storiche SID Romagna e Viret, entrambe profondamente radicate nel territorio. Tale virtuosa operazione di arricchimento delle proposte Zucchetti (Ital Retail, SID Romagna e Viret) ha generato quindi un vero e proprio polo informatico romagnolo in grado di guidare l’indispensabile digitalizzazione di ogni attività legata all’hospitality.

“Sono più di 5.000 tra strutture ricettive e operatori della ristorazione le realtà hospitality che grazie a queste recenti sinergie entrano a far parte del mondo Zucchetti - spiega Mirko Giulianelli, coordinatore sede di Zucchetti Hospitality per la Romagna -. Le sedi romagnole arrivano così a quattro (Riccione, Ravenna, Misano Adriatico e Rimini) comprendendo 120 persone per costituire una delle più complete proposte informatiche del territorio. Ma siamo soprattutto orgogliosi e soddisfatti di aver inserito nel gruppo Zucchetti la qualità e il valore d’eccellenza dei collaboratori di SID Romagna e Viret".

SID Romagna vanta una solida e certificata tradizione nell’ambito della vendita e dell’assistenza di soluzioni per i punti cassa (registratori telematici, stampanti, soluzioni per ristoranti, retail e Gdo, gestione casse e sistemi di self check-out). Viret è stata fondata nel 1967 per la vendita di bilance e registratori di cassa tradizionali. Grazie alla lungimiranza dei fondatori l’azienda ha saputo interpretare i tempi proponendo agli addetti ai lavori alberghieri e della ristorazione le più aggiornate soluzioni tecnologiche.

La visione strategica di Zucchetti fa sì che le società che salgono ‘a bordo’ conservino le loro conoscenze specifiche e che arricchiscano l’offerta generale proprio con le loro particolarità. Dunque continuità, ma anche spinta innovativa dal momento che alle aziende del gruppo viene data la possibilità, anche grazie ai continui investimenti di Zucchetti, di potenziare e ampliare la propria offerta”.