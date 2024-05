Poste Italiane apre un moderno coworking a Riccione con aree di lavoro attrezzate e flessibili

L’edificio di Poste Italiane in viale Filippo Corridoni a Riccione, da fine maggio, sarà uno dei primi 250 immobili scelti da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis per dare vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi dedicati ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. L’immobile è stato completamente ristrutturato e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni.

Il sindaco di Riccione Daniela Angelini ha espresso soddisfazione per l’attenzione dell’Azienda al tessuto imprenditoriale locale e alla comunità: “Sono lieta di partecipare alla presentazione di “Spazi per l’Italia”, il progetto di Poste Italiane che arriva anche nella nostra città, portando il coworking a Riccione, un modello che ha rivoluzionato il modo di lavorare e collaborare, creando nuove opportunità tra professionisti che condividono idee, risorse e obiettivi comuni. Viviamo in una società dove flessibilità e innovazione rappresentano i requisiti essenziali per il successo e il coworking si inquadra come l’ambiente dinamico in cui le menti creative possono prosperare e restare al passo con i tempi. Il tessuto imprenditoriale e artigianale di Riccione e del territorio locale potrà beneficiare di questa nuova e importante opportunità, dove trovare e condividere uno spazio di lavoro, ma anche creare una comunità in cui le competenze si uniscono per affrontare sfide comuni e per perseguire opportunità di crescita”.

“Attraverso Spazi per l’Italia – ha dichiarato il direttore dell’Ufficio Postale di Riccione Francesca Di Stefano – vogliamo offrire ai cittadini, alle aziende e ai professionisti del nostro territorio, luoghi fisici, moderni e dotati di tanti servizi che potranno essere utilizzati in maniera flessibile per un solo giorno o per periodi più ampi. I prezzi molto accessibili, uniti alla location centrale e alla qualità degli spazi, rappresentano sicuramente una nuova opportunità per l’imprenditorialità locale. La sede di Viale Filippo Corridoni diventerà un punto di riferimento per tutta la comunità ed entrerà a far parte della rete di spazi per ufficio più diffusa, digitalizzata e accessibile del Paese”.

Il nuovo spazio, accanto all'ufficio postale di Viale Filippo Corridoni, dispone di 3 uffici privati da 2 persone, 5 uffici privati da 4 persone, una sala riunioni ed un open space con 8 postazioni, oltre ad un’accogliente area break.

L’offerta commerciale degli “spazi per l’italia” include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti.

Un investimento importante sul territorio che conferma il contributo di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione, innovazione e di crescita economica del Paese.