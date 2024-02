Un premio in ricordo di Giuseppe Scarnera, RivieraBanca premia i sette soci più giovani

RivieraBanca, da quando tre anni fa è venuto a mancare prematuramente il giovane e stimato collaboratore Giuseppe Scarnera, ha istituito in suo onore e memoria un premio per i soci più giovani, intitolandolo a suo nome. Nell’Audutorium della sede riminese, nel pomeriggio di martedì 20 febbraio RivieraBanca ha premiato con 500 euro ciascuno i suoi sette soci “più giovani” dell’anno 2023, tutti nati nel 2005: Agnese Forlani, Jacopo Boccalini, Emma Mazzotti, Maddalena Forlani, Elena Montemaggi, Beatrice Morini, Gabriella Pesaresi.

Nell’incontro introdotto e moderato da Diego Olivieri, i premiati hanno espresso soddisfazione per questa iniziativa, fortemente voluta dall’Istituto di credito, a testimonianza di una particolare sensibilità ai temi per i quali è nato il Premio Scarnera.

Il presidente della Banca, Fausto Caldari, orgoglioso di essere presente in prima persona alla cerimonia, ha dichiarato: “Questa iniziativa è pienamente in linea con l’attenzione posta da RivieraBanca nei confronti dei giovani, che sono il nostro presente e il nostro futuro, così come è coerente all’attenzione dell’aspetto sociale nonché la cultura dell’essere una vera banca di Comunità, molto attenta all’aspetto umano. Cerchiamo di incentivare i giovani verso lo spirito di cooperazione, ponendo in essere varie manifestazioni durante l’anno. Al tempo stesso, l’Associazione Giovani Soci contribuisce a portare nuove idee e una visione più moderna al nostro Istituto. Un produttivo percorso che ha in sé una vivace reciprocità, molto utile per lavorare assieme nel presente per costruire un futuro migliore. Con la consegna del Premio Scarnera ai soci più giovani, sono felice di onorare la memoria di Giuseppe, collaboratore preparato e sensibile”.

Grande emozione da parte dei familiari di Giuseppe Scarnera, in particolare della mamma Maria Giovanna Matera che, presente alla cerimonia, ha ringraziato RivieraBanca per quanto è stato fatto e verrà fatto ancora con questa iniziativa in memoria di Giuseppe.

Conclude le testimonianze Luca Bonfè, consigliere dell’Associazione Giovani soci, che ha brillantemente spiegato ai giovani premiati il valore della cooperazione, tra operatività, socializzazione, presenza sul territorio, eventi condivisi, per poter crescere assieme con valori sani e con la forza di backgruoud diversi e diverse capacità, che trovano una felice unione al servizio di obiettivi comuni.