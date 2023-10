Preoccupante crescita del tasso di disoccupazione giovanile: uno su tre non ha un lavoro

I dati relativi alle Forze Lavoro nel secondo trimestre 2023 (media annua trimestrale) mostrano sul territorio della Provincia di Rimini le seguenti dinamiche: rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si assiste a un aumento del tasso di attività (15-64 anni) di 1,3 punti percentuali (70,4% ad aprile-giugno 2023), diretta conseguenza dell’aumento delle forze lavoro nel complesso (+2,7%), a una diminuzione del tasso di occupazione (15-64 anni) di 0,7 punti percentuali (da 65,5% nel secondo trimestre 2022 a 64,8% nel secondo trimestre 2023) e a un incremento di 2,6 punti del tasso di disoccupazione (da 5,1% nel secondo trimestre 2022 a 7,7% nel secondo trimestre 2023). In tale contesto, positivo il calo degli inattivi (-1,8%), ovvero delle persone che non cercano attivamente un lavoro, con il relativo tasso di inattività (15-64) che passa dal 30,9% del secondo trimestre 2022 al 29,6% del secondo trimestre 2023 (-1,3 p. p.). Lo studio è elaborato dal Gruppo uffici studi delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna.

Nel confronto con Emilia-Romagna e Italia, il tasso di occupazione è più basso del dato regionale (70,4%) e superiore a quello nazionale (60,8%) mentre il tasso di disoccupazione risulta più alto della media regionale (4,9%) e in linea col dato nazionale (7,8%).

Riguardo al tasso di disoccupazione, si registra un aumento soprattutto per il genere femminile (+4,5 p. p.) rispetto a quello maschile (+1,1 p. p.): ciò fa ritornare il divario tra i due generi, che arriva a 3,4 punti percentuali di margine (6,2% maschi, 9,6% femmine), dopo l’azzeramento nel periodo aprile-giugno 2022 (5,1% maschi, 5,1% femmine). In crescita anche il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni), che dal 19,0% nel secondo trimestre 2022 passa al 30,8% nel periodo aprile-giugno 2023 (+11,8 p. p.).

Gli occupati in provincia di Rimini, nel secondo trimestre 2023, sono 144mila, stabili in termini annui (-0,1%); nello specifico, si rilevano diminuzioni nell’industria in senso stretto (-11,0%, 19,3% del totale degli occupati), nelle costruzioni (-6,8%, 5,5%) e nell’agricoltura (-2,7%, 1,1%), mentre incrementi caratterizzano gli altri servizi (+4,8%, 49,8%) e i settori commercio e turismo (+1,5%, 24,3%).

I disoccupati, in termini assoluti, risultano 12mila, in deciso aumento tendenziale (+54,7%), dovuto in buona parte al movimento di molte persone in età lavorativa (più di 2mila unità) dalla classe “inattiva” a quella “in cerca di occupazione”.