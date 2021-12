Presentata a Expo Dubai la prima edizione di Fieravicola

La prima edizione di Fieravicola Poultry Forum & B2B è stata presentata a Expo Dubai in occasione della conferenza stampa di Macfrut. Il Poultry Forum, evento internazionale dedicato al settore avicolo, si svolgerà infatti in contemporanea a Macfrut (4-6 maggio 2022) al Rimini Expo Centre, ed è promosso da Fieravicola in collaborazione con Assoavi e Unaitalia. Ospiterà una prima giornata dedicata alla valorizzazione del prodotto finito, una seconda giornata dedicata alle tematiche internazionali e una sessione dedicata agli aspetti tecnico-scientifici con esperti da tutto il mondo in collaborazione con WPSA (World's Poultry Science Association), SIPA (Società italiana di Patologia Aviaria) e ASIC (Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura). Si tratta di un appuntamento che si alternerà a Fieravicola che avrà cadenza biennale e si svolgerà negli anni dispari e che si propone di mantenere un contatto continuativo con il settore avicolo come ha commentato il presidente di Fieravicola Renzo Piraccini: “Il connubio Macfrut-Fieravicola ha confermato la validità della proposta, con grandi sinergie tra i due settori e la creazione di un grande hub nel mondo dell’Agrifood”.



“La prima edizione di Fieravicola a Rimini è stata un grande successo e non vogliamo lasciar cadere un risultato così importante – ha esordito il direttore di Assoavi Stefano Gagliardi intervenendo alla presentazione di Dubai - Per questo la tre giorni del Poultry Forum prevista a maggio 2022 consentirà di continuare ad approfondire le tematiche del nostro settore, mantenendo i rapporti con le istituzioni e con la ricerca scientifica. In particolare vogliamo monitorare il tema dei consumi, anche in considerazione dei cambiamenti che questa perdurante pandemia sta provocando in tanti settori, compreso il nostro”.



Lara Sanfrancesco, direttore Unaitalia, ha illustrato le specificità delle giornate dedicate all’internazionalizzazione e alla scienza: “La seconda giornata avrà un taglio fortemente internazionale in collaborazione con l’ Associazione Avicola Eurasiatica e c’è la volontà di estendere l’invito ad altre realtà mondiali dell’avicoltura. L’ultima giornata sarà invece dedicata all’approfondimento scientifico, con meeting e eventi tecnici che aiutino ad affrontare adeguatamente i temi più caldi”.