La presenza di Galvanina sul mercato Usa si consolida con il lancio di una nuova linea di bevande

La presenza di Galvanina sul mercato Usa si consolida con il lancio di una nuova prestigiosa linea di bevande: le sode funzionali “Olto”. Si tratta di prodotti di alta gamma, dai gusti creativi e sofisticati: “Arancia Rossa e Zenzero”, “Bergamotto e Menta”, “Mora Rossa e Peperoncino”. In più, le sode “Olto” sono arricchite con vitamine del Gruppo B e C, oltre a sali minerali come magnesio, calcio e zinco: tutti elementi che aiutano le difese immunitarie dell’organismo.

Gusto e salute, quindi, nella proposta Galvanina per i consumatori d’oltreoceano, con prodotti originali fin dal nome: “Olto” è infatti ispirato al termine italiano “sciolto”, che nella sua accezione in campo musicale è inteso come “leggero”, “libero”, “facile”, “senza legami”. Un nome dal suono italiano a conferma del fatto che tutti gli ingredienti base utilizzati sono coltivati e prodotti in Italia.

Le tre bevande “Olto” si aggiungono così alla vasta gamma dei prodotti Galvanina Group, che negli ultimi trenta anni ha maturato una profonda esperienza nella creazione e nella produzione di bevande naturali e biologiche.

“I consumatori di bevande addizionate di anidride carbonica sono sempre meno numerosi - commenta Filiberto Amati, Head of Brand Galvanina Group - e anche il consumo pro-capite sta drasticamente diminuendo. Il mercato si sta guardando intorno, alla ricerca di bibite più sane, a base prevalentemente di acqua e aromi naturali. La nostra linea ‘Olto’ intende intercettare questa nuova domanda, dapprima sul mercato americano e, in previsione, anche su quello italiano”.

Galvanina Group ha presentato le bevande “Olto” come novità assoluta all’ultima edizione di Anuga, la principale fiera mondiale per l’industria alimentare e delle bevande che ha avuto luogo nello scorso mese di ottobre.