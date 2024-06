Al via la prima edizione di Sigep Asia, presenti oltre 300 brand

Italian exhibition group aggiunge, dopo la Cina, un'altra bandierina nel continente asiatico. La golosità di Sigep Asia invade infatti il Sands expo and convention center di Singapore dal 26 al 28 giugno prossimi. Si tratta, spiega la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, della prima edizione dello show satellite di Sigep World che porterà in vetrina oltre 300 brand espositori di Singapore e di 31 Paesi, tra cui Italia, Kuwait, Cina, Malesia, Giappone, Austria e Messico. La prima edizione di Sigep Asia attesta la portata della strategia di internazionalizzazione di Sigep World che sta consolidando il suo piano di espansione nel Sudest asiatico, offrendo alle aziende una vetrina di valore per sviluppare il proprio business. Tra i brand italiani in fiera non mancheranno i più rappresentativi come Carpigiani, Casa Optima-Mec3Fabbri1905, Gelmatic, Isa, Moretti Forni, Unox, La Marzocco, Nuova Simonelli, Saeco, Segafredo Zanetti, Caffè Carraro, Essse Caffè, Eurovo, Zanolli. La cerimonia di apertura vedrà la presenza del ministro di Stato per il Commercio, l'Industria e la Cultura di Singapore, Low Yen Ling, che inaugurerà Sigep Asia incontemporanea con la quinta edizione di Restaurant Asia.

Nel corso della tre giorni buyer e operatori del settore avranno l'opportunità di approfondire la cultura gastronomica italiana nelle masterclass organizzate dai migliori chef e pasticceri. Con focus sul gelato artigianale, ma anche sul panettone. Sigep Asia, contnua Ieg, punta a proiettare nel futuro il settore Food and beverage, dedicando seminari e incontri alla Tecnologia e alla Sostenibilità, ma anche al tema della Cultura aziendale e leadership. Durante l'expo si terranno anche i Campionati nazionali del Caffè di Singapore.