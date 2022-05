Progetti innovativi per quattro nuovi punti di vendita al dettaglio di insegne 'Made in Romagna"

Ripartenza nel segno della Romagna per F Retail, società riminese del Gruppo 3F Retail, specializzata nell'ideazione e sviluppo di progetti di ristorazione scalabile. Gli esperti di format per il settore del food retail annunciano i loro nuovi progetti, per i prossimi mesi, nelle aperture di quattro nuovi punti di vendita al dettaglio di insegne 'Made in Romagna" (Esse Romagnola Retail, Stortellini, Ortus Vivendi e Rinaldini Pastry). Confermata quindi la presenza a Mapic Italy – Food Retail Summit (18-19 maggio) l'evento dedicato al mercato immobiliare commerciale e retail (Real Estate Retail). F Retail si presenterà sulla scena meneghina come 'contenitore' di ben quattordici progetti - 4 quelli riminesi - legati al cibo italiano di qualità. L'evento sarà anche l'occasione per presentare il nuovo format scalabile di pizzerie sviluppato dalla società riminese per il “Re dei lievitati”, Renato Bosco.



"Guardiamo al secondo semestre del 2022 con ottimismo - dichiara Mario Esposito, co-fondatore del gruppo 3FRetail. Abbiamo in programma diverse aperture di nuovi punti vendita e quattro di queste inaugurazioni riguardano marchi già affermati della pasticceria e della ristorazione romagnola come Esse Romagnola Retail, Stortellini, Ortus Vivendi, Rinaldini Pastry Spa tutti progetti dal DNA riminese che abbiamo contribuito a sviluppare commercialmente e a replicare con successo su scala nazionale". "L'emergenza sanitaria - continua il manager, 30 anni di esperienza ad alto livello nel mondo della distribuzione, con particolare riguardo ai canali retail e franchising – non ha fermato la voglia degli imprenditori riminesi di investire in progetti ristorativi replicabili legati a prodotti italiani di qualità”.

Al vertice dell'area retail e marketing strategico e comunicazione del gruppo (3FRetail e FRetail) a cui si somma la responsabilità diretta di tutti i progetti della società, Maria Pia Attolini, un passato ai vertici di importanti factory outlet nel ruolo di General Manager. “Dal 2017 – spiega Attolini - ci occupiamo di ideare, progettare, lanciare e rendere remunerativi i modelli di business legati al mondo della ristorazione in catena e non solo, offriamo ai nostri Partner un servizio “chiavi in mano”, che parte dalla visione strategica di marketing, approda alla tattica commerciale per il canale e diventa molto capillare sino ad entrare nelle maglie dell'operatività di marketing, social e digital. In sostanza dallo studio e creazione del food format al piano marketing di sviluppo, al project plan che conduce spediti all'apertura del punto vendita e al successivo sviluppo della catena”.