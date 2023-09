Il progetto “ADaPT4Future” si conclude con la visita a Santarcangelo di una delegazione dell’Est Europa

Dopo quasi due anni di lavoro tra Italia, Lituania e Polonia, il progetto europeo “ADaPT4Future” arriva a conclusione con l’ultimo incontro in programma, che si è svolto proprio a Santarcangelo nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 settembre. Accolti dalla sindaca Alice Parma e dall’assessora ai Fondi europei, Angela Garattoni, la delegazione di sei persone provenienti da Polonia (Gdansk) e Lituania (Vilnius e Kaunas) ha effettuato una ricognizione generale del progetto con valutazione dei risultati che conclude il percorso formativo previsto, mentre oggi si è dedicata alla scoperta di Santarcangelo con una visita guidata condotta dalla Pro loco.

L’atto conclusivo di “ADaPT4Future” – previsto in ciascun Paese aderente – sarà la presentazione dei risultati del progetto attraverso un evento pubblico, che a Santarcangelo si svolgerà entro la fine del mese di ottobre, comprensiva di un'analisi finale sulla qualità del prodotto e sullo sviluppo delle competenze a cui il progetto ha contribuito.

“Per Santarcangelo ‘ADaPT4Future’ è stato un progetto importante, che ci ha consentito di valorizzare a pieno la nuova offerta formativa del fablab presso la biblioteca Baldini, attraverso la formazione del personale locale” spiega l’assessora Angela Garattoni. “Gli operatori che hanno partecipato al progetto, infatti, sono già in grado di offrire un supporto concreto non solo a chi frequenta il fablab per attività ricreative, ma anche per la riduzione del digital divide, tra gli ostacoli più comuni nella ricerca di lavoro in età adulta”.

Nel progetto, infatti, sono stati coinvolti proprio i formatori del fablab, gli operatori della biblioteca Baldini, insegnanti e altri educatori attivi sul territorio, in collaborazione con la rete di supporto locale composta da Centro per l’impiego, fondazione FoCuS, Cet (Comunità educante territoriale), dell’Itse “Molari”, Unione di Comuni Valmarecchia e associazione FabLab Romagna.

Ideato per sviluppare le conoscenze tecnologiche e le competenze digitali degli adulti, per una migliore adattabilità alle richieste del mercato del lavoro, “ADaPT4Future: ADult People create Technologies for their Future” ha dato vita a un percorso formativo su modellazione e stampa 3D per educatori e studenti adulti.

Le conoscenze acquisite sono già state utilizzate per organizzare corsi per adulti, con priorità per persone con minori possibilità – poco qualificate, disoccupate, non in formazione, prive di competenze chiave, in età avanzata o migranti – coinvolte nella progettazione e realizzazione di piccoli oggetti con la stampa 3D: ai due corsi già realizzati a Santarcangelo, altri potranno seguire in futuro secondo le stesse linee guida.

Santarcangelo ha partecipato al progetto “ADaPT4Future”, realizzato nell’ambito del programma Erasmus+, in partnership con la Scuola di robotica di Vilnius (Lituania), la Fondazione Nova di Gdansk (Polonia) e la biblioteca comunale “Vincas Kudirka” di Kaunas (Lituania). Per la realizzazione del progetto, l’Amministrazione comunale ha ottenuto un contributo di 45mila euro dall’Unione europea.