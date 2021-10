Promozione turistica verso il mercato tedesco: la Romagna si racconta con 5 video sul web

Dalla leggenda della Colonna dell’Ospitalità di Bertinoro (Fc) alla passione per “è mutor”, passando per il rilascio in mare di una tartaruga in cura in un centro specializzato, e senza dimenticare -ovviamente- il buon cibo fatto con amore e la vacanza balneare tanto amata dagli ospiti teutonici.



Sono cinque i video con cui la Romagna si promuoverà via web sul mercato tedesco nel 2022 presentati alla stampa e agli operatori turistici, mercoledì 20 ottobre, da Apt Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna, nella suggestiva cornice del Cinema Fulgor di Rimini. Una location tutt’altro che casuale, dato che le atmosfere felliniane della capitale romagnola del turismo sono al centro di uno dei videoracconti realizzati da Little Bridge Pictures, casa di produzione cinematografica di Berlino, e dal regista e produttore Norbert Kneißl, che ha selezionato le location dove effettuare le riprese.



Kneißl, già autore dello spot della Campagna Germania 2021 della Riviera Romagnola (con il claim “Italienisches Dolce Vita. Nichts liegt näher!", Romagna, la Dolce Vita italiana. Niente di più vicino!") ha lavorato in passato a produzioni come Bourne Supremacy e Mission Impossible III e ha realizzato spot per clienti quali Siemens, Coca Cola e Sony Music. I video, della durata di 7 minuti ciascuno e dedicati a tematiche diverse, vedono l’attore tedesco Tom Wlaschiha, già Rudy Neumann nel film Netflix L’Isola delle Rose (e volto noto e amato dal pubblico tedesco e internazionale per Trono di Spade, Das Boot e che sarà presente nella nuova stagione di Stranger Things) dialogare con vari personaggi -dal bagnino all’arzdora- che attraverso le loro attività e passioni raccontano l’essenza più vera della Romagna. Alla presentazione a stampa e operatori hanno partecipato l’Assessore Regionale al Turismo, Andrea Corsini, il Presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi, e il regista Norbert Kneißl, oltre ai protagonisti dei video.



«E’ stato confortante vedere questa estate in Riviera tante targhe automobilistiche dalla Germania -commenta l’Assessore Corsini- un segnale che la campagna TV con Wetter.com che abbiamo avviato in vista della Pentecoste e replicato in giugno e luglio ha raggiunto l’obiettivo. Nel 2022 torniamo a parlare della Romagna più vera attraverso le bellissime immagini di Norbert Kneißl e il sorriso curioso di Tom Wlaschiha, dando voce a volti che con la loro passione, calore ed autenticità sono il miglior benvenuto agli ospiti tedeschi. Ospiti che oltre alla tradizionale vacanza di mare apprezzano sempre più anche i borghi dell’entroterra, con la loro cucina tradizionale e i gli splendidi paesaggi, perfetti da scoprire in sella ad un moto».



«C’è un legame molto stretto tra l’attore Tom Wlaschiha e la nostra terra - aggiunge il Presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi – e ce lo ha dimostrato quando per impersonificare Rudy Neumann, il tedesco p.r. della Riviera Romagnola, nel film Netflix “L’Isola delle Rose”, lo ha voluto incontrare di persona. Tom e Rudy si sono confrontati e hanno parlato a lungo dell’esperienza incredibile di Rudy in Riviera come ambassador e referente per la stampa che raggiungeva l’Isola delle Rose in sci d’acqua, facendosi largo tra centinaia, anzi migliaia di persone. Tom ci ha fatto capire che era il personaggio giusto per trasmettere un messaggio dalla Romagna quando ci ha detto: “Questa è una storia incredibile, ci insegna che se hai ideali e sogni devi sempre cercare di raggiungerli».



Volti e passioni per raccontare la Romagna in 5 video

Ogni video affronta un tema caro alla tradizione del territorio. Il primo racconta l’ospitalità tipica romagnola, tra spiaggia ed entroterra. Si narra della tradizione della Colonna dell'Ospitalità di Bertinoro (Fc), eretta per risolvere la contesa tra le locali famiglie benestanti che nel Medioevo si “litigavano” chi arrivava nel borgo romagnolo portando notizie da fuori (contesa risolta assegnando ad ogni famiglia un anella della colonna: il viandante vi assicurava casualmente il proprio cavallo ed era automaticamente ospite della famiglia a cui corrispondeva l’anella). Nel video anche lo storico bagnino riminese Gabriele Pagliarani, del Bagno 26, assieme alla figlia Agnese, che sta portando avanti il mestiere di famiglia. Il termine dialettale “Azdora!” che identifica la regina del focolare romagnolo, è il titolo del secondo video a tema food & wine. Protagonisti Olivia Lucchi della Tenuta Saiano di Santarcangelo (Rn), Morena Fabbri, arzdora di Bertinoro (Fc), alle prese con la preparazione delle tagliatelle a mano assieme a Tom Wlaschiha, e Miranda Poppi, figlia di Giovanna Madonia, titolare dell’omonima cantina vinicola di Bertinoro. Il video “California” racconta una terra di motori e passione qual è la Romagna, impersonificate da Ascanio Rodorigo (tecnico ideatore della Vyrus, moto completamente artigianale dalle straordinarie soluzioni ingegneristiche ed elevate prestazioni) che porta Wlaschiha in moto nell’entroterra riminese, e Aldo Drudi (designer dei caschi dei principali piloti di Moto GP, Valentino Rossi in primis) in motoscafo nelle acque di fronte a Cattolica. Emozionante infine il video dal titolo “Kronk!” che racconta l’attività di recupero e cura delle tartarughe marine del ravennate Cestha (Centro Sperimentale per la tutela degli habitat). Nel video si assiste al rilascio nelle acque del Porto di Marina di Ravenna della tartaruga Kronk, così chiamata dal Centro che l’ha presa in cura, commentato in diretta dalla biologa marina Silvia Brandi. “Alles nur Fellini?” racconta invece della Rimini felliniana e delle atmosfere cinetamografiche della Romagna, con la guida Monia Magalotti che conduce Tom Wlaschiha lungo le sale del neonato Fellini Museum e il regista Davide Montecchi che racconta, nella sala del Cinema Fulgor, de “la Fellinette”, il lungometraggio sui ricordi della nipote del Maestro, Francesca Fabbri Fellini, che lo ha scritto e diretto, insignito del Premio Speciale 75 ai Nastri d’Argento 2021.