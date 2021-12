Nel prossimo trimestre sono previste in Provincia quasi 8.000 nuove assunzioni

Il trimestre dicembre 2021-febbraio 2022 porterà quasi 8 mila assunzioni nella Provincia di Rimini. E’ quanto rivela lo studio di Excelsior Informa diffuso dalla Camera di Commercio della Romagna. Dati incoraggianti rispetto agli ultimi due anni: l’indagine rileva 1.810 entrate previste nel mese di dicembre e 7.960 nel trimestre dicembre 2021-febbraio 2022, con una variazione all'analogo periodo del 2020 di +3.740 entrate previste, mentre sullo stesso periodo del 2019, pre covid, la variazione è di +1.540.

Nel 24% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 76% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Le entrate programmate, nei primi 5 settori di attività, nel trimestre fino a febbraio 2022 ammontano rispettivamente a: 1.600 per i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici; 1.350 nel commercio; 630 per i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; 770 per i servizi alle persone; 870 nelle costruzioni.

Le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 25% dei casi (-4%), mentre il 14% delle entrate previste è destinato a personale laureato (+4%). Il 14% delle assunzioni programmate riguarda dirigenti, specialisti e tecnici (media Italia 20%).

In 40 casi su 100 (-3%) le imprese prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati, specie nelle aree produzione di beni ed erogazione di servizi (quasi 55%).