Pubblici esercizi, aperto il bando regionale per richiedere i contributi: risorse per oltre 21 milioni

Si è aperto mercoledì il bando della Regione Emilia Romagna che mette a disposizione 21,3 milioni di euro a favore dei pubblici esercizi. "Gestori e proprietari di ristoranti e bar – spiega il direttore di Confcommercio della provincia di Rimini, Andrea Castiglioni - dovranno chiedere i contributi entro il 17 febbraio, ma sono tante le richieste già arrivate. Pur non essendo un “click-day”, sollecitiamo a non aspettare l’ultimo momento: i nostri uffici sono a disposizione per tutte le informazioni e il disbrigo delle pratiche".

Prosgue Castiglioni: "Al contempo, ci siamo attivati insieme a Fipe nazionale su altri due aspetti importanti per monitorare le criticità. Ci sono anomalie che escludono dai ristori le aziende che sono rimaste fuori dai ristori per varie ragioni, che vanno dalla ristrutturazione al cambio di sede, sono state impossibilitate a fare un raffronto con il fatturato di aprile 2019. Altre aziende lamentano ritardi sull’accredito. Per questo Fipe ha elaborato e messo on-line due sondaggi, uno per promuovere il rapido versamento dei contributi alle imprese ancora in attesa attraverso un sollecito all’Agenzia delle Entrate e uno per indicare le ragioni della propria esclusione dai contributi, per un’azione di interlocuzione con le istituzioni per individuare gli interventi legislativi idonei a sanare le ingiuste esclusioni". Castiglioni invita i pubblici esercizi di compilarli (i link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEoKp2CSlDM8DtBr690guC6SxLueueL8F_VJ5ZiTb0W ShwWQ/viewform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZEGguBPYg5hgJlpmPAv4Hcwgai7STEWa901c5- juORDmYbA/viewform)

"Sono contributi importanti quelli messi in campo dalla nostra Regione con l’obiettivo di mitigare le gravi difficoltà dei pubblici esercizi per le chiusure legate alla pandemia in corso – dice Gaetano Callà, vicepresidente regionale e consigliere nazionale di Fipe-Confcommercio -. Ringraziamo la Regione che come sempre si mette a disposizione: anche se non è un intervento risolutivo, è comunque un buon passo in avanti. Purtroppo però continuano le criticità per quanto riguarda i ristori promessi dal governo. Una situazione che non è accettabile, perché in questo modo le imprese, impossibilitate a operare a causa di provvedimenti sempre più restrittivi e della totale assenza di pianificazione, non riescono a sopravvivere. Oltre ad alcuni ritardi, esistono imprese esodate, ovvero attività che pur essendo chiuse per Decreto, non hanno potuto fare alcun raffronto con il fatturato di aprile 2019 su cui si basano i ristori, in quanto inattive e sono rimaste tagliate fuori da entrambe le tranche autunnali di ristori".

Continua Callà: "Abbiamo avuto rassicurazioni dal governo sulla possibilità di mettere mano alla normativa affinché anche queste realtà possano ottenere i contributi statali dovuti. Nell’incontro di lunedì pomeriggio tra i vertici di Fipe- Confcommercio, Fiepet-Confesercenti, i sindacati dei lavoratori e il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, si è parlato di un rafforzamento delle misure economiche a sostegno del settore a cominciare dal Decreto Ristori Quinquies, rivedendo i meccanismi di calcolo dei contributi a fondo perduto su base annua. Richiesta anche una indispensabile esenzione dell’Imu 2021 e iniziative sulle locazioni e sui mutui. Insieme ai suggerimenti sui nuovi sostegni, dal ministro Patuanelli abbiamo portato proposte per una prossima riapertura, attraverso un piano ben definito che conduca a una ripartenza in sicurezza dei locali, con l’obiettivo di riprendere l’attività serale in Zona Gialla e almeno fino alle ore 18 in Zona Arancione. Una riapertura in grado di garantire l’effettiva possibilità di lavoro alle 300mila imprese del settore, che negli ultimi 12 mesi hanno registrato circa 38 miliardi di euro di perdita di fatturato".