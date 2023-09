Rallentano le previsioni occupazionali, previste meno assunzioni rispetto allo stesso periodo 2022

Le previsioni occupazionali: per il trimestre settembre-novembre 2023 le imprese hanno programmato complessivamente 20.050 nuovi ingressi nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, di cui 7.500 nel solo mese di settembre. Riparte l’attività di orientamento camerale sempre più in rete con le altre istituzioni locali; prende avvio il Progetto ‘Il Territorio e la Scuola’ (tornano ‘Romagna al Lavoro’ e ‘Per le scuole con le scuole’).

Gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, per il trimestre settembre-novembre 2023 sono 20.050, secondo Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane.

Su base nazionale, gli ingressi previsti nel mese di settembre sono 531.000 (quasi il doppio dei 293.000 del mese precedente), di cui il 9,3% (49.200) in Emilia-Romagna, -0,4% rispetto al mese di agosto 2023. Il 15,2% del dato regionale, pari a n. 7.500 ingressi previsti, attiene all’area di competenza della Camera di commercio della Romagna, 4,1 punti percentuali in meno rispetto allo scorso mese. L’incidenza dei contratti a tempo determinato si mantiene elevata e pari all’81% per Rimini (-2 p.p.) e al 79% per Forlì-Cesena (+2 p.p.). Forlì-Cesena torna dopo molti mesi a superare i ‘numeri’ di Rimini, al termine della stagione estiva.

Per quanto riguarda le entrate, i 5 principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio/ristorazione/turismo (primi a Rimini, secondi a Forlì-Cesena), i Servizi alle persone (primi a Forlì-Cesena e secondi a Rimini), il Commercio, le Costruzioni e i Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio.

Per la provincia di Rimini, in base all’indagine per il mese di settembre sono previste 3.570 assunzioni, con una variazione sullo stesso mese 2022 di -130 unità, e 9.830 per il trimestre settembre-novembre, con una variazione sull’analogo periodo dello scorso anno di -350 unità.

Le entrate previste si concentrano nel settore servizi per il 76% (-8%), che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone, e per il 60% nelle imprese con meno di 50 dipendenti (-14%).

Nel mese di settembre, una quota pari al 29% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni (-12%, dopo un +8% in agosto rispetto a luglio); il 20% delle imprese prevede di assumere personale immigrato (+4%).

Nel 65% dei casi viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 52 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati (-1% rispetto ad agosto).