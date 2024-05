Regione, al via 4 concorsi per 41 nuovi posti: previste assunzioni a supporto del post alluvione

Sono aperte le iscrizioni per 4 nuovi concorsi pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta della quarta stagione di bandi, dal 2020 al 2024, con prove rivolte a laureati e diplomati. Sono 41 i posti disponibili per individuare nuovi profili professionali e rendere più efficiente la pubblica amministrazione. Questi concorsi si vanno ad aggiungere ai quattro già avviati a marzo per complessivi ulteriori 31 posti rivolti a tecnici ambientali, dei trasporti, del dissesto idrogeologico e sismica, analisti dati e statistica, portando così i nuovi ingressi totali a 72 unità.

Si tratta di uno schema di assunzioni che vedrà selezionare i candidati per diversi profili professionali da assumere a tempo indeterminato. Alcuni profili selezionati completeranno il piano di rafforzamento delle strutture regionali impegnate nella ricostruzione post alluvione della Regione. La chiusura delle iscrizioni è prevista per il 19 giugno. Poi le prime prove, con l’obiettivo dell’avvio delle assunzioni in Regione entro fine 2024. I 72 nuovi ingressi, che vanno ad aggiungersi alle oltre 1.650 assunzioni già realizzate dal 2020, portano di fatto a quasi il 45% i nuovi dipendenti complessivi assunti nella legislatura.

Le novità

Diverse le novità di questa quarta tornata concorsuale. In primo luogo, in merito alla ricostruzione post alluvione del maggio 2023, sarà garantita la disponibilità delle graduatorie per fare fronte ai fabbisogni di personale della Protezione Civile, della Regione e di tutti i comuni e le province coinvolti.

Selezione che alla sola Regione Emilia-Romagna consente di proseguire il proprio processo di rinnovamento dell’organico, con 72 nuovi ingressi che vanno ad aggiungersi alle oltre 1.650 assunzioni già realizzate dal 2020.

Numeri e profili a concorso

Il totale dei posti a disposizione tramite questi 4 nuovi concorsi è di 41 unità: le domande per partecipare alle selezioni partono da oggi per concludersi il 19 giugno 2024. Sono 18 i posti per assistente amministrativo contabile; 14 per specialista amministrativo-contabile, 3 per assistente di segreteria; 6 per specialista giuridico amministrativo.