Riccione e Rimini tra le mete più ricercate questa estate per passare una vacanza

Ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo si rivolgono a Google per cercare informazioni relative ai viaggi. E pensando all’Italia, come sono andate le ricerche nel corso dell’estate? Quali sono le città che ricevono maggiore interesse? Per leggere queste informazioni c’è Destination Insights, lo strumento senza costi a supporto del turismo che Google ha lanciato in Italia all’inizio dell’estate nel contesto di Italia in Digitale. Destination Insights consente di ottenere informazioni utili per esplorare come cambia la domanda turistica nel tempo e monitorare le tendenze di viaggio.

Considerando le ricerche effettuate su Google dal 02/06/2021 al 18/08/2021 ecco che cosa scopriamo: l’Italia è protagonista dell’estate 2021: è il paese con la crescita della domanda più rapida nel mondo nell'intervallo di tempo selezionato, in cui ha registrato un incremento del 75%. Nello stesso periodo, se consideriamo i Paesi con gli utenti più interessati ai viaggi internazionali verso l’Italia, notiamo che l’interesse principale proviene dalla Germania, seguita da Austria, Francia, Svizzera e Stati Uniti.

Tra le città preferite in Italia dai potenziali turisti provenienti dall’Italia e dal mondo, Riccione e Rimini risultano essere nella top 10 delle mete più ricercate per soggiornare e passare una vacanza, entrambe sul podio insieme a Roma. Ecco la top 10: Roma, Riccione, Rimini, Venezia, Milano, Napoli, Firenze, Caorle, Lido di Jesolo, Lignano Sabbiadoro. La lista completa delle 50 principali destinazioni per volume di interesse di ricerca in base alla selezione di filtri indicati di seguito è consultabile da Destination Insights.

[Se i turisti di tutto il mondo prediligono l’Italia come destinazione di viaggio, quali sono invece gli interessi delle ricerche effettuate su Google proprio dall’Italia per le potenziali mete delle vacanze? Anche in questo caso, l’Italia è al primo posto e la domanda turistica si concentra nel nostro Paese, seguito dalle vicine Spagna e Grecia. E le città preferite? Anche in questo caso, Riccione e Rimini compaiono nella top 10 degli italiani, stabili sul podio: Roma, Riccione, Rimini, Napoli, Milano, Firenze, Venezia, Cesenatico, Vieste, Lido di Jesolo. La lista completa delle 50 principali destinazioni per volume di interesse di ricerca in base alla selezione di filtri indicati di seguito è consultabile da Destination Insights.