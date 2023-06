Ricerca e sviluppo sperimentale, 8 progetti innovativi ottengono il finanziamento: ecco quali

Pubblicata la graduatoria dei progetti innovativi ammessi al finanziamento della Regione Emilia-Romagna sul bando per ricerca e sviluppo sperimentale; 61 sono i progetti ammessi in regione, di questi, 8 sono stati presentati da imprese delle province di Forlì-Cesena e di Rimini, per un totale di quasi 1,8 milioni di euro.

Sono otto le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul bando per ricerca sviluppo sperimentale della regione Emilia-Romagna, per un totale di quasi 1,8 milioni di euro. Cinque progetti sono stati presentati da imprese della provincia di Forlì-Cesena, per un totale finanziato di oltre 1,3 milioni di euro e tre da imprese della provincia di Rimini, per un totale finanziato di quasi 600 mila euro.

Il bando regionale ha l’obiettivo di dare sostegno a progetti in grado di meglio interpretare le sfide definite dalla strategia di specializzazione intelligente e incidere sulle filiere produttive di appartenenza. Complessivamente la Regione ha messo a disposizione un contributo di circa 14 milioni di euro da fondi Fesr.

I temi principali dei 61 progetti approvati dalla Regione, su 72 presentati, sono: economia circolare ed energia pulita, settore manifatturiero e industria motoristica sostenibile e innovativa, assunzioni di ricercatori, collaborazioni scientifiche con i laboratori della Rete Alta tecnologia.

Le imprese di Forlì-Cesena destinatarie del contributo regionale sono: Pieri srl, specializzata nella progettazione e produzione di linee ad alta personalizzazione per l’avvolgimento e la movimentazione di carichi su pallet; Acme 21 srl, che sviluppa sensori IoT per l’apicoltura chiamati “b-secure”; Cantiere del Pardo spa, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di imbarcazioni a vela; Optit srl, che opera nello sviluppo di soluzioni applicative customizzate per l'ottimizzazione di processi aziendali ad alto contenuto di advanced analytics; GMR Enlights srl, azienda di illuminazione stradale e pubblica.

Le imprese della provincia di Rimini, destinatarie del contributo regionale sono: M-Live srl, che progetta e produce prodotti hardware e software per musicisti; Newster System srl, attiva nel settore della sterilizzazione e gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo; Vici & c. spa, azienda che progetta, produce e distribuisce quadri elettrici, bordi macchina e sistemi per l'automazione industriale.

"Mi complimento con le imprese assegnatarie dei fondi regionali, per il loro lavoro e la loro propensione alla ricerca e all’innovazione. Gli investimenti in questi ambiti, contribuiscono a migliorare la competitività di tutto il nostro tessuto imprenditoriale e a creare occupazione qualificata, per mantenere alto il profilo del made in Italy nel mondo”, ha commentato Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna.