I Riminesi sono 336.916, gli stranieri rappresentano l'11,4% della popolazione. Tutti i dati del territorio

La Camera di commercio della Romagna ha pubblicato dati e analisi a supporto della governance locale. Sotto l’aspetto demografico, al 31 dicembre 2021, la popolazione residente, pari a 336.916 abitanti, si concentra prevalentemente nel Comune di Rimini (per il 44,5% del totale) e a Riccione (10,3%). La densità media provinciale è pari a 389 abitanti per chilometro quadrato. La densità demografica maggiore si riscontra nel Comune di Cattolica con 2.666 ab/kmq, mentre quella minore a Casteldelci con 8 ab/kmq. La densità demografica nel Comune di Rimini è pari a 1.105 ab/kmq e a Riccione è pari a 1.981 ab/kmq.

I residenti in provincia risultano stabili negli ultimi 5 anni; in generale, il 69,6% dei residenti è localizzato nei Comuni marittimi (Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e Rimini), con una densità pari a 1.173 abitanti per km quadrato e popolazione in aumento dello 0,35% negli ultimi 5 anni. La maggioranza della popolazione (il 79,0% pari a 266.325 unità) è residente in pianura, con una densità pari a 999 ab/kmq e popolazione in crescita dello 0,37% dal 2016. In montagna, invece, si riscontra lo 0,9% dei residenti totali (densità pari a 25 ab/kmq), in flessione dell’8,0% nel medio periodo e prevalentemente anziani (indice di vecchiaia - rapporto tra il numero degli over 64enni e il numero dei giovani fino ai 14 anni – pari a 328,0 contro 187,3 provinciale). La Valconca risulta il territorio con l’indice di vecchiaia più contenuto (140).

Nel 2021 la media provinciale dell’incidenza di stranieri residenti sul totale della popolazione è pari all’11,4%; il Comune di Rimini si conferma il territorio con maggiore presenza di cittadini non italiani (13,7%). Seguono i Comuni di Gemmano e San Leo (entrambi 12,8%). La presenza di cittadini stranieri residenti è rilevante nei Comuni marittimi (12,5%), mentre nei territori montani appare contenuta (4,4%).

Il tasso migratorio netto provinciale (saldo migratorio per 1.000 abitanti, che comprende il movimento migratorio di stranieri e di italiani da altri Comuni e dall’estero), per il 2021, è pari a 5,6 immigrati netti per 1.000 abitanti; tale rapporto può fornire indicazioni utili circa l’attrattività di un territorio. Tutte le aggregazioni territoriali del riminese riportano un saldo migratorio positivo, con particolare riferimento all’Area del Basso Conca (6,9 immigrati netti per mille residenti), ai Comuni marittimi (6,6) e al Comune di Rimini (7,2). Valori inferiori alla media provinciale, invece, si riscontrano nei territori collinari (3,1), in Valmarecchia (2,2) e nei Comuni montani (0,3).

Per quanto riguarda la dimensione della ricchezza prodotta, il reddito medio lordo Irpef per contribuente (relativo al 2020 da dichiarazioni fiscali del 2021) più elevato si riscontra nel Comune di Rimini (19.832 euro), mentre quello più basso a Casteldelci (13.127 euro). Inferiori al dato medio provinciale (pari a 19.009 euro) i redditi dichiarati in Valconca (17.393 euro), Valmarecchia (17.696 euro) e, più in generale, nei Comuni collinari (17.636) e montani (16.100 euro). I redditi medi per contribuente superiori alla media provinciale sono stati dichiarati, invece, dai residenti nei Comuni marittimi (19.365 euro) e, in generale, in pianura (19.382 euro).

Con riferimento alle 34.693 imprese attive al 31 dicembre 2021, la densità imprenditoriale (imprese attive ogni 1.000 abitanti) media provinciale è pari a 103. Il 73,4% delle imprese attive (pari a 25.460 unità) ha sede nei Comuni marittimi, con una densità pari a 109 imprese ogni mille abitanti. A livello di aggregazioni territoriali, l’Area del Basso Conca risulta quella con maggiore imprenditorialità, con 116 imprese attive ogni mille abitanti (comprende il 13,4% delle imprese provinciali), mentre la Valconca e la Valmarecchia, dove si ritrova il 15,1% delle imprese attive in provincia, sono i territori con imprenditorialità più contenuta (rispettivamente 85 e 89 imprese ogni mille abitanti).

Negli ultimi 5 anni, la numerosità delle imprese attive provinciali è aumentata dell’1,3%; si registrano, tuttavia, flessioni nei territori montani (-3,9%), in collina (-0,5%) e nella Valmarecchia (-1,6%). In crescita le imprese attive in pianura (+1,7%), dove si concentra l’82,0% delle imprese attive provinciali (107 ogni mille residenti). Aumentano nel medio periodo anche le imprese nell’area del Basso Conca (+2,5%) e nei Comuni marittimi (+2,0%).