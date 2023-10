Rimini capitale dei mercati ortofrutticoli nel 2024

Il board del World Union of Wholesale Market ha accolto favorevolmente la candidatura di Rimini ad ospitare la plenaria che, dal 30 ottobre al 1 novembre del 2024, vedrà arrivare in Riviera gli esponenti dei mercati agroalimentari di tutto il mondo. Ad annunciare l'evento Gianni Indino, presidente CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese, in rientro da Cancun dove si è tenuta l'assise di quest'anno. "Ora - spiega il presidente - non resta che apporre definitivamente firme sul contratto nelle prossime settimane.

C’è estrema soddisfazione per essere riusciti a portare un evento così importante sul nostro territorio. Un’assemblea mondiale che seguirà l’appuntamento primaverile di Bangkok del 15-16-17 maggio prossimi. Questo risultato è il frutto del grande lavoro delle donne e degli uomini del CAAR: dalla direttrice Cinzia Furiati allo staff e al personale del CAAR, dai produttori, commercianti e lavoratori del nostro mercato, che hanno fatto segnare in questi anni una crescita costante, sia nei numeri sia nell’immaginario dei nostri colleghi italiani prima, europei dopo e mondiali adesso. Tutti ci riconoscono un ruolo preciso, quello di azienda leader in Italia nel nostro settore. Sono particolarmente lieto, onorato e fiero per questo risultato conseguito anche grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, il Palacongressi di Rimini, che sarà la sede dell’evento e il supporto di tutta la rete d’imprese Italmercati, a cominciare dal presidente Fabio Massimo Pallottini.

"Un risultato importante non solamente per il CAAR - aggiunge Indino - ma per tutta la città che avrà una vetrina di livello mondiale grazie ad arrivi da tutti i cinque continenti. Al termine della presentazione della candidatura di Rimini che ho illustrato al WUWM qui in Messico, sono stati davvero tanti gli apprezzamenti e la curiosità, da parte dei leader dei mercati agroalimentari del mondo, di conoscere la nostra città per le sue peculiarità dal punto di vista socio-economico, ma anche e soprattutto storico e culturale. Sono sicuro che nessuno di loro se ne andrà da Rimini senza averla vissuta appieno in quei giorni, dove tutti coniugheranno il lavoro ad una piccola vacanza, anche grazie alla vicinanza del Palacongressi al mare e a tutte le zone più attrattive della città”.