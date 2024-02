Sostenibilità, riduzione dei consumi, efficienza energetica, a Key pronta al debutto casa Hera

Sostenibilità, riduzione dei consumi, efficienza energetica, uso consapevole delle risorse. Sono questi i quattro concetti cardine sui quali Hera Comm, società del Gruppo Hera, punta i propri servizi e soluzioni, che saranno presentati durante la rinnovata edizione di Key - The Energy Transition Expo, il più importante evento europeo dedicato alle tecnologie e alle soluzioni per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili che si svolge nei padiglioni fieristici della fiera di Rimini dal 28 febbraio al 1°marzo.

A tre mesi da Ecomondo, la multiutility torna a Rimini con uno spazio di 100 metri quadrati (stand 001 Padiglione B5- D5) e lo fa forte di un importante risultato: dal 1° luglio 2024, dopo l’aggiudicazione di sette lotti della gara per il servizio a tutele graduali, acquisirà oltre un milione di nuovi clienti per l’energia elettrica in 37 province italiane, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento di terzo operatore nel settore energy.

Allo stand del Gruppo Hera il personale sarà a disposizione dei visitatori con il proprio consolidato know how nel settore energy per presentare le diverse soluzioni per favorire la transizione green e l’efficienza energetica: dal fotovoltaico alla mobilità elettrica, fino alle comunità energetiche.

Soluzioni chiavi in mano per le aziende

Hera Comm per la prima volta sarà presente alla manifestazione con uno stand condiviso con F.lli Franchini, la società riminese recentemente entrata a far parte del Gruppo Hera, attiva nell’installazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, nella manutenzione e trigenerazione. L’acquisizione della maggioranza di F.lli Franchini, ha consentito a Hera Comm di rafforzare la propria espansione nel settore industriale e servire una clientela ancora più ampia.

Casa Hera

Allo stand sarà disponibile anche una riproduzione di Casa Hera, un esempio concreto di abitazione green con tutti i device e le buone pratiche che consentono di consumare energia con efficienza per il benessere e il comfort quotidiano di chi ci abita e per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Mobilità elettrica

Sarà possibile toccare con mano anche le soluzioni per la mobilità sostenibile: tra le varie attività il Gruppo Hera, attraverso Hera Comm, è da tempo attivo anche nello sviluppo della rete infrastrutturale di ricarica elettrica.

Risultano attualmente installati 560 punti di ricarica pubblici, di cui 36 di potenza pari o superiore a 50 kW. Attraverso l'aggiudicazione di nuovi bandi e la sottoscrizione di ulteriori protocolli d’intesa, verranno sostenuti investimenti che contribuiranno a raggiungere l'obiettivo di 750 punti di ricarica pubblici installati entro il 2027.

L’energia erogata dalle colonnine di ricarica pubblica di Hera Comm (circa 1,3 GWh nel 2023) proviene interamente da fonti rinnovabili ed è certificata tramite Garanzia d’Origine. La consumer experience legata alla ricarica pubblica ha sempre svolto un ruolo di primaria importanza per il Gruppo Hera: oltre all'installazione di punti di ricarica, infatti, sono stati siglati nuovi accordi di interoperabilità con altri operatori di mercato, che hanno permesso di incrementare il network di ricarica disponibile ai clienti Hera a oltre 30.000 punti di ricarica lungo tutto il territorio italiano.

Le attività di Hera nell’ambito della mobilità elettrica interessano anche la rete privata: sono già oltre 1.600 i punti di ricarica privati finora venduti. Complessivamente al 2023 risultano attivi circa 2.100 punti di ricarica tra pubblici e privati, con l’obiettivo è di superare quota 5.400 al 2027.

Gli appuntamenti a Key

Oltre alla presenza con lo stand, sono due gli appuntamenti che vedranno il Gruppo Hera impegnato giovedì 29 febbraio a portare la propria esperienza nel favorire la transizione energetica: dalle 10 alle 11.30, in Sala Energy Transition Arena (Padiglione A1): Hera Comm e Fratelli Franchini organizzano il convegno, rivolto ai clienti business, “Transizione energetica nel settore industriale: autoproduzione da fonti rinnovabili ed interventi di efficientamento energetico”; dalle 14 alle 16 in Sala Diotallevi 1 (Hall Sud), l’Amministratore Delegato di Hera Comm Isabella Malagoli interverrà al convegno Althesys “Le utility e la transizione, dalle rinnovabili ai consumatori. Come cambia il ruolo e l’offerta della utility verso nuovi scenari di sostenibilità”.