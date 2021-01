Riminiterme, riapertura dopo le feste: "Piena operatività della struttura"

Riminiterme ha riaperto le porte dopo le feste natalizie in piena sicurezza e nel pieno rispetto di quanto previsto dall’ultimo Dpcm, grazie al presidio medico e al protocollo di sicurezza interno. Il presidente Luca Ioli ribadisce l’importanza di essere aperti a supporto dei cittadini: “Riminiterme mette la salute e la serenità degli ospiti prima di tutto, da lunedì i nostri servizi di fisioterapia in acqua e palestra - attività motoria in acqua - attività specialistica - attività estetica – poliambulatori sono a pieno regime”.

La struttura è un luogo ideale per la cura della propria salute, per rafforzare le difese immunitarie e prevenire le influenze di stagione. L’acqua di mare utilizzata, “il più grande aerosol naturale a cielo aperto del mondo”, previene e cura le patologie dell’apparato respiratorio e otorinolaringoiatriche. È utile per terapie di riabilitazione articolare ed indicata per artrosi e osteoporosi. La presenza del personale medico ed i protocolli di sicurezza rendono possibili le attività in grande tranquillità, Riminiterme non rinuncia ad esercitare il suo ruolo di presenza e presidio sul territorio riconosciuto sia dell’Asl che dai numerosi clienti che lo continuano a frequentare in questo periodo mentre continua l’attività della fisioterapia in acqua e diretta a beneficio di chi debba procedere con percorsi di rieducazione o di prevenzione.

Riminiterme è aperto da lunedì a venerì dalle 8 alle 14, sabato dalle 9 alle 13, con chiusura domenicale (per informazioni telefono: 0541.424011, mail: info@riminiterme.com).