Rinnovato il Consiglio d'amministrazione di Luce sul mare

Giovedì sera si è svolta l’Assemblea dei Soci della Cooperativa Luce sul Mare che ha portato al rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione. “E’ stato estremamente importante per me - ha dichiarato il riconfermato Presidente Massimo Marchini - poter riuscire, attraverso questa iniezione di fiducia, a portare avanti gli impegni ed i progetti assunti, anche a seguito di questa nuova tornata elettorale; l’Assemblea dei Soci, con i suoi 122 componenti e con una percentuale del voto del 100%, ha espresso in maniera chiara e inequivocabile una volontà di integrazione tra diversi gruppi, pur differenti per visioni ed obiettivi, consapevoli della necessità di dover lavorare tutti uniti per il miglior futuro di Luce sul Mare. Il processo di cambiamento, di rinnovamento, ha portato in questi ultimi anni Luce sul Mare, attraverso un lungo processo di maturazione, di riorganizzazione, pur mantenendo i suoi saldi principi etici, sociali e culturali, ad affrontare in maniera decisa la revisione della Governance aziendale, del sistema delle deleghe, verso un cambiamento che dovrà cercare di garantire continuità e stabilità alla Cooperativa, mantenendo vivi i caratteri costituenti. Voglio personalmente ringraziare, uno per uno, tutti i Consiglieri uscenti per il contributo dato in questo ultimo mandato e tutti i Soci che hanno creduto nella mia continuità, dato valore all’impegno, ai fatti, ai risultati raggiunti, affidandomi nuovamente il timone della Cooperativa, gonfiando con energia e forza le sue vele, per aiutare me e questo nuovo CdA a raggiungere nuovi e importanti traguardi”. Ecco i nomi del nuovo C.d.A., composto prevalentemente da donne, per costruire il futuro di Luce sul Mare: Marchini Massimo, Presidente; De Carli Silvia, Vice-presidente; Carabini Silvia, Consigliere; Maccari Giorgio, Consigliere; Ringhilescu Maria, Consigliere; Mazzagatti Paola, Consigliere; Santini Martine, Consigliere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.