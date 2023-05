Riqualificazione imprese del turismo, Cna illustra le opportunità: contributo regionale fino a 200 mila euro

Mercoledì 3 maggio, alle 18, presso lo Spazio Tu in via Del Prete 123 a Cattolica, Cna Rimini in collaborazione con Adac presenta il nuovo bando della Regione Emilia Romagna finalizzato al “Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo”, rivolto ad attività ricettive alberghiere o all’aria aperta (alberghi, Rta, Condhotel, campeggi).

Si tratta di un’importante opportunità di sviluppo per le imprese con un contributo di massimo 200 mila euro che verrà concesso a fondo perduto nella misura massima del 40% della spesa ammessa + un 10% in presenza dei requisiti di premialità previsti nel bando. Gli investimenti devono essere realizzati dal 1 gennaio 2023 e concludersi entro il 31 dicembre 2024.

Gli Interventi ammissibili sono quelli finalizzati alla realizzazione di nuove strutture ricettive, esclusivamente in immobili esistenti, alla riqualificazione, ammodernamento e all’ampliamento delle strutture ricettive, al rinnovo delle attrezzature e degli arredi, al miglioramento, tramite soluzioni innovative e digitali attente anche agli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di sicurezza, dei servizi offerti alla clientela.

“Contribuiamo a diffondere le opportunità che la Regione Emilia Romagna mette a disposizione delle imprese, affiancandole nella partecipazione ai bandi - puntualizza Matteo Fabbri, responsabile Cna Cattolica “Si parte con il bando per gli hotel, proseguiremo con quello per l’internazionalizzazione delle Pmi”.