Ristoranti, bar e hotel a caccia di personale, al via 4 corsi per lavorare subito nel settore

Ristoranti, bar e hotel sono a caccia di personale. Per chi vuole lavorare nell'area food & beverage e aggiornarsi su tecniche e tendenze in continua evoluzione, Cescot Rimini, in collaborazione con Confesercenti e Zeinta di Borg, organizza 4 corsi specialistici che assicurano le competenze giuste. I docenti sono professionisti d'eccezione del settore, come Angelo Borrillo e Lorenza Morea e le lezioni, di taglio pratico, si svolgeranno all’hotel Vienna a Rimini, dove i partecipanti potranno sperimentare direttamente le nuove tecniche con l’utilizzo delle migliori attrezzature.

Si parte il 21 marzo con i corsi “Breakfast & brunch” e “Caffetteria e latte art”. Il primo forma il Breakfast Trainer, la persona di riferimento delle colazioni. Una nuova figura professionale per gestire uno dei servizi più importanti del food &beverage, biglietto da visita di ogni struttura ricettiva. Il secondo corso è dedicato a chi vuole specializzarsi in nuove tecniche e tendenze nel mondo della caffetteria, cioccolateria, infusi, the e tisane. Focus particolare sulle modalità di preparazione di caffè e cappuccino, le basi del latte art e della caffetteria innovativa.

Il 22 marzo parte il corso per Barman: 36 ore di lezioni pratiche per chi desidera affacciarsi alla professione e imparare le tecniche base per preparare specialità calde e fredde, i più noti cocktail pestati, soft drink, long drink, e realizzare decorazioni d’impatto visivo. Il corso è dedicato anche agli operatori del settore che vogliono aggiornarsi per un servizio al cliente a regola d’arte.

Il 23 marzo parte infine il corso “I cocktail mondiali”, per chi vuole specializzarsi nell'arte del “bere miscelato” tra tradizione e nuove tendenze, e conoscere le tecniche, le attrezzature, i prodotti e gli stili più moderni e ricercati. Al termine dei corsi si potrà accedere ai servizi di consulenza di Cescot Lavoro per ricevere supporto per inserimenti e tirocini.