ritorna il festival del fundraising, sia online che dal vivo: iscrizioni aperte

Il più importante momento di confronto e formazione per il mondo del nonprofit e fundraising, si svolgerà a giugno dal vivo a Riccione e online. Il Festival del Fundraising torna il 9-10-11 giugno. A differenza della scorsa edizione svoltasi interamente online, quest’anno si potrà scegliere se partecipare in modalità online o dal vivo. Il 2021 ha posto nuove sfide al mondo del nonprofit e proprio per questo l’edizione di quest’anno sarà davvero speciale. Il tema, ‘Change Maker’, di questa 14° edizione, chiamerà i partecipanti a condividere idee da veri “cambia-mondo”, persone in grado di affrontare il cambiamento e le fasi di transizione. Quest’anno il Festival torna ad essere un momento concreto, tangibile, come sempre è stato. Tre giorni intensi a tema fundraising attendono tutti i partecipanti nelle sale del Palazzo dei Congressi di Riccione.

L’edizione di quest’anno sarà davvero unica. La pandemia ha cambiato il mondo intero, ma soprattutto ha cambiato il mondo del nonprofit. Il fundraising, ora come ora, è più importante che mai. Tutto il Festival sarà costruito attorno al tema dell’innovazione, della prontezza e dell’agilità. Si svolgeranno più di 80 sessioni, in diretta e interattive con la possibilità per i partecipanti di porre domande ed interagire, anche a distanza. Proprio come nella scorsa edizione. Il programmo è più che ampio. Plenarie, Masterclass, Mentoring Session e i classici Workshop dalla durata di 45 minuti l’uno, intensi e pratici con relatori dal nonprofit da tutto il mondo.

Ci saranno anche interviste e talk di esperti extra-settore con una visione alternativa delle migliori pratiche. Non mancano le idee per rendere altamente fruttuoso il budget ridotto delle piccole ONP, e colleghi che condivideranno casi di successo (e di insuccesso). Tutte le sessioni sono pensate per aiutare le organizzazioni nonprofit ad adattarsi al tempo di oggi, per migliorare il lavoro e coltivare le passioni in modo flessibile e veloce. Quest’anno sono previsti quattro ticket: il Live Ticket permette la partecipazione all’evento esclusivamente online e il Full Ticket che consente di ricevere anche le slide e le registrazioni delle sessioni; il Community Ticket permette di partecipare dal vivo (oltre che online) e di ricevere le slide e le registrazioni delle sessioni; infine, il Gold Ticket, un’esperienza completa che comprende le modalità del Community Ticket con in aggiunta pranzi, cene e due notti in Hotel 4*. ISCRIZIONI E CONTATTI https://www.festivaldelfundraising.it festival@fundraising.it +39 351 8400081