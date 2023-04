Romagna Acque-Società delle Fonti Spa si amplia con nuovi soci, entrano cinque Comuni riminesi

La compagine sociale di Romagna Acque-Società delle Fonti Spa, che è a totale capitale pubblico, si amplia con nuovi soci. Sono entrati infatti ufficialmente a far parte della società cinque Comuni del territorio provinciale di Rimini, tutti all’interno della Val Marecchia (facenti parte di quel gruppo di Comuni che sono passati dalle Marche in Romagna nel 2009). Si tratta in particolare dei Comuni di Casteldelci, Talamello, Novafeltria, Sant’Agata Feltria e Sassofeltrio. Ognuno di loro entra a far parte di Romagna Acque con una azione.

La ratifica dell’accordo è stata firmata dal presidente Tonino Bernabè e da Manuela Gaitoli, rappresentante della Provincia di Rimini: formalmente, infatti, le azioni sono state trasferite dalla Provincia stessa ai cinque Comuni richiedenti.

“La compagine sociale di Romagna Acque si arricchisce di nuovi Comuni Soci – commenta il presidente Bernabè - che completano il passaggio dalle Marche alla Romagna, integrandosi agli altri Comuni che hanno conferito le proprie rispettive fonti e la conseguente gestione all'ingrosso a Romagna Acque. Per noi è importante compiere questo percorso sostenendoci reciprocamente nell’obiettivo di valorizzare la risorsa idrica e la sua continuità rispetto alle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici in atto”.