RomagnaBanca chiude il 2022 con il record di utile nella storia dell'istituto. Rinnovate la cariche sociali

Si è tenuta domenica (7 maggio) al Palacongressi di Bellaria, l’assemblea dei soci in seconda convocazione di RomagnaBanca. Oltre 450 soci presenti in proprio e per delega, hanno approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 ed eletto le nuove cariche sociali per il triennio 2023-2025. Il bilancio 2022 di RomagnaBanca evidenzia un risultato d’esercizio positivo pari a 15 milioni 213 mila euro, il più elevato utile registrato nella storia della banca, che è stato destinato dall'assemblea per 448 mila euro a distribuzione di ristorno ai soci, per 154 mila euro a distribuzione di dividendi, in ragione dell’2%, ragguagliato al capitale effettivamente versato, per 551 mila euro a fondo beneficenza e mutualità, per 442 mila euro ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e la restante parte di 13 milioni e 615 mila euro a riserva legale.

Per quanto riguarda il bilancio sociale, durante il 2022 RomagnaBanca ha sostenuto 305 iniziative a favore delle tante associazioni presenti nel territorio con contributi diretti per oltre 280 mila euro. Complessivamente l’investimento a favore dei soci e della collettività ammonta a oltre 1 milione e 100 mila euro.

L'assemblea ha poi votato la lista proposta dal Consiglio per il rinnovo delle cariche. Il Consiglio di Amministrazione eletto, riunitosi immediatamente a seguito della chiusura dell’assemblea, ha nominato Corrado Monti presidente e Barbara Camporeale vicepresidente.

A completare le cariche, gli amministratori: Marco Silvagni, nominato presidente del Comitato Esecutivo, Massimo Pazzaglia nominato vicepresidente del Comitato esecutivo, Fabbri Ercole e Alessandro Spada, nominati membri del Comitato Esecutivo, Manuela Formica, nominata amministratore indipendente, con funzione di referente interno per la funzione di Internal Audit esternalizzata (Link Auditor), Filippo Urbini nominato amministratore Indipendente, titolare per le attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, Roberto Terranova nominato Amministratore Indipendente supplente.

Il Collegio Sindacale eletto dall'Assemblea è presieduto da Maurizio Battistini e affiancato dai sindaci effettivi Fausto Bertozzi e dalla nuova entrata Valentina Zavatta. Gianluca Zavagli e Viola Pollini eletti Sindaci supplenti.

Confermati quali componenti del Collegio dei Probiviri, Vincenzo Minichini (Presidente) Valentino Cattani e Elisa Toni (componenti effettivi). Eletti Probiviri supplenti Pierlorenzo Rossi e Gloria Burzi.

La giornata si è conclusa con la grande festa a Villa Torlonia in segno di ringraziamento tributato ai Soci per la fiducia e la vicinanza manifestata verso la Banca ed i suoi organi. I Soci e i loro famigliari hanno cantato e ballato assieme agli straordinari Moka, gustando piadina e pesce fritto deliziati dal sole meraviglioso di una giornata di quasi estate: tanta gioia.