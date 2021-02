Rotatoria Ss16/via Montescudo: l'opera appaltata alla Cbr

E' stata aggiudicata alla Cooperativa braccianti riminese l ’ imp or t a nt e gara di appalto di Autostrade per l’Italia per la realizzazione delle opere di completamento sulla viabilità connessa alla terza corsia della A14 nel tratto Rimini Nord – Cattolica. Si tratta di una serie di nove interventi molto attesi e fondamentali per la mobilità fra Rimini, Riccione e Misano, tra cui le rotatorie che andranno fi nalmente a risolvere il problema dei “buchi neri” sulla statale 16 agli incroci con la superstrada di San Marino e con le vie Coriano e Montescudo. L’appalto non è suddiviso in lotti e l’importo delle opere a bando supera i 21 milioni di euro al netto dell’iva. La gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare.

Le opere più consistenti interesseranno gli incroci sulla statale Adriatica, dove Cbr realizzerà due rotatorie di grande diametro. All’intersezione con la Superstrada verranno inoltre costruiti un sottopasso per il collegamento diretto di via Euterpe con via della Repubblica e un nuovo percorso ciclopedonale con tre sottopassi per unire il parco della Cava con via Montescudo. All’incrocio con le vie Montescudo e Coriano, dove confluiscono 5 rami viari, i semafori saranno rimpiazzati da una rotonda di 65 metri di diametro. A Rimini la cooperativa realizzerà inoltre il percorso ciclopedonale fra la zona di Covignano, via Marecchiese e via Padulli, lungo circa 1,3 km sul sedime abbandonato dell’autostrada in prossimità della galleria artifi ciale di Covignano, nonché due sottopassi ciclopedonali per attraversare la Statale all’altezza di via della Fiera e via Coriano. Altri interventi attesi che Cbr realizzerà invece nel territorio di Riccione e Misano Adriatico riguardano la viabilità di collegamento fra viale Venezia e via Udine, con pista ciclabile; quella fra via Berlinguer e via Tavoleto a Scacciano, nell’ambito della variante alla SS 16 fra Bellaria e Misano; infine il percorso ciclopedonale di circa 1,3 km sempre a Scacciano, lungo la provinciale 91.