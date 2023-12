Rsu Gruppo Hera, la Cgil al 58% dei consensi. "Registriamo soddisfatti 37 delegati sui 65 totali"

Dal 27 novembre al 1 dicembre si sono svolte le Elezioni Nazionali per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel Gruppo Hera, una delle più importanti multiutility del nostro paese. A livello nazionale la Filctem Cgil si attesta come primo sindacato con la maggioranza assoluta dei seggi e con il 57,2% dei voti.

Anche in Emilia-Romagna, la Filctem Cgil conferma di essere saldamente maggioranza con il 58,4% dei consensi. Una democrazia in buona salute, vista anche la significativa affluenza che ha visto il 66% delle lavoratrici e dei lavoratori esercitare il loro diritto di voto. Voto che indica la Filctem-Cgil come indiscussa rappresentante dei lavoratori di Hera con 37 delegati Filctem-Cgil Emilia-Romagna sui 65 totali.

La Filctem-Cgil Emilia-Romagna esprime soddisfazione e ringrazia le lavoratrici e i lavoratori per la costante e rinnovata fiducia. "Ci viene consegnata nuovamente una grande responsabilità, che onoreremo con dedizione ed impegno costante, nel portare avanti le nostre idee e proposte per lo sviluppo dell’azienda, delle lavoratrici e dei lavoratori, della cittadinanza e del territorio", dice il sindacato in una nota.