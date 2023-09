Salario minimo, ok di Legacoop: "Si attivi anche da subito, ma bisogna agire anche sull'inflazione"

La Legacoop Romagna alza il pollice di fronte alla proposta per il salario minino, anche "da subito". Ma chiede anche che sia accompagnata da "politiche economiche e riforme strutturali indispensabili" affinché non si riduca meramente a una "battaglia ideologica".

Il problema salariale, argomenta la centrale, era già stato individuato come "urgente priorità" da affrontare nello scorso autunno e "le cooperative non sono di certo contrarie all'introduzione del salario minimo". E infatti il progetto di legge depositato da buona parte della minoranza parlamentare riconosce proprio nel sistema cooperativo "il modello da seguire per tutte le tipologie di imprese". Inoltre la diminuzione del potere di acquisto di lavoratori e famiglie e l'aumento della povertà rappresentano "un fattore di rischio". Nella galassia di Legacoop Romagna il 67% dei 24.000 occupati dalle 400 cooperative associate è assunto a tempo indeterminato, il 23% è stagionale "con il sistema di tutele che ne deriva" e il restante 10% assunto a tempo determinato.

Discutere di salario minimo, prosegue la centrale, può essere "il primo passo per l'individuazione di una soluzione a una condizione di instabilità sociale ed economica, che va assolutamente risolta". Ma non basta, occorre "accompagnare l'iter parlamentare, politico e culturale, focalizzando l'attenzione istituzionale su altri tre obiettivi": riduzione dell'indice di inflazione; giusta remunerazione della stazione appaltante; dumping salariale, attraverso l'applicazione di contratti nazionali di settore. (fonte: agenzia Dire)