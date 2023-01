Conto alla rovescia per i saldi invernali, ecco quando inizieranno

Il Comune di Rimini comunica che da giovedì 5 gennaio 2023 comincia il periodo invernale dei saldi o vendite di fine stagione. I saldi invernali infatti, come prevede la normativa, possono essere effettuati a partire dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per un periodo fisso di sessanta giorni. I saldi riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un determinato periodo di tempo. Da dicembre 2013 non occorre più alcuna comunicazione sulla data di inizio e la durata dei saldi (si tratta di una semplificazione nel campo delle liberalizzazioni del commercio, introdotta con la delibera della Giunta regionale 1780 del 2/12/2013).

I commercianti però hanno l’obbligo di esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione. Al fine di non indurre il consumatore in errore, è obbligatorio inoltre disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quella poste in vendita alle condizioni ordinari. Il Comune di Rimini durante questo periodo vigilerà affinché le disposizioni a tutela dei consumatori vengano osservate.