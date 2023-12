Santa Monica Spa fra le 196 società italiane con le migliori performance gestionali

La Santa Monica Spa, società del Gruppo Financo proprietaria di Misano World Circuit, ha ricevuto a Milano il ‘Premio Industria Felix. L’Italia che compete’ che indica le 196 imprese più competitive d’Italia. Nel prestigioso Palazzo Mezzanotte di Milano, sede di Borsa Italiana, hanno ritirato il riconoscimento il presidente Luca Colaiacovo, il Consigliere Delegato Mariano Spigarelli e il Managing Director Andrea Albani. “È un premio – il commento di Mariano Spigarelli - che fotografa la solidità di un’azienda che cresce sui sentieri della qualità gestionale orientata all’innovazione, capace di leggere con tempestività la direzione degli investimenti, mantenendo il totale controllo dei bilanci”.

“Credo sia significativo – aggiunge Luca Colaiacovo - sottolineare che il premio ci riconosce nel settore nel quale operiamo, giustamente dominato dalle emozioni delle performance del motorsport e dei suoi campioni, performance gestionali e affidabilità finanziaria. Siamo riusciti a trovare il giusto punto di equilibrio e ciò consente a Misano World Circuit di cogliere le migliori opportunità fra gli eventi mondiali disponibili”. “Ogni vittoria – conclude Andrea Albani - ce lo insegna proprio il motorsport nel quale viviamo quotidianamente, è frutto di una performance di squadra. In questi anni abbiamo costruito un team vincente a Misano World Circuit, con il contributo di professionalità straordinarie miscelate ad una passione e qualità personale di primissimo livello”.

Le 196 imprese più competitive d’Italia sono distinte per settori che, in modo oggettivo tramite un algoritmo di bilancio e rating finanziario, hanno guadagnato il riconoscimento per quanto concerne i bilanci dell’anno fiscale 2021, gli ultimi disponibili nel complesso per essere analizzati. La maxi inchiesta ha riguardato quasi 700mila società di capitali, dal fatturato complessivo di 3500 miliardi e 9,6 milioni di addetti, ed è stata condotta in collaborazione con l’ufficio studi di Cerved Group. Durante l’evento organizzato da Industria Felix Magazine e presentato dai giornalisti Angelo Mellone (direttore del Day Time Rai) e Maria Soave (Tg1), sono intervenuti personaggi del gotha finanziario italiano. Santa Monica SpA, unica società selezionata in provincia di Rimini, è stata individuata insieme ad altre nove società dell’Emilia-Romagna.