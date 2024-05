Santarcangelo Festival, il Gruppo Maggioli ancora a fianco della prestigiosa iniziativa

Il Gruppo Maggioli è nuovamente al fianco di Santarcangelo Festival, che riconferma il proprio valore per il territorio e nel panorama internazionale nell’ambito delle arti performative contemporanee. Dal 5 al 14 luglio 2024 si svolgerà la 54esima edizione di Santarcangelo Festival dal titolo “While we are here”. Una rassegna, multidisciplinare e diffusa, diretta per il terzo anno dal curatore, drammaturgo e critico polacco Tomasz Kirenczuk, da poco riconfermato fino al 2026, che trasformerà per dieci giorni Santarcangelo e dintorni in una “città-festival”, affidando alle arti performative un’importante funzione di dialogo con la realtà sociale e politica d’oggi.

While we are here riflette su un mondo sempre più diviso e in conflitto, provando a immaginare pratiche in cui la differenza venga sostenuta ed esaltata, indagando nuove forme di coesistenza in cui i corpi – nella loro diversità e individualità – possano relazionarsi e convivere. Il programma del Festival 2024 è ricco di proposte interdisciplinari: tra spettacoli e performance troveranno ampio spazio forme inusuali, come rave, cerimonie funebri e pratiche decoloniali.

Alcuni tra i più importanti artisti internazionali delle performing art, insieme a tanti giovani talenti, parteciperanno al Festival contaminandosi virtuosamente, un approccio che il Gruppo Maggioli condivide nella costante ricerca di crescita e miglioramento per ampliare competenze e punti di vista in un mercato che, come la società, è in continua trasformazione ed evoluzione.

“Il tema del Festival 2024 While we are here ci offre nuovamente uno stimolo prezioso: siamo qui, sul territorio, sempre attenti a ciò che accade intorno a noi, ma anche - geograficamente - lontano da noi, - commenta Amalia Maggioli, Consigliere Delegato Commerciale, Marketing, Estero del Gruppo Maggioli, e prosegue - Da più di 20 anni ci accomuna al Santarcangelo Festival l’interesse per le relazioni che nascono al confine tra le arti performative e cambiamenti sociali, che sono in grado di travalicare lo spazio e il tempo. Il consolidato rapporto che ci vede al fianco del Festival conferma l’importanza che il Gruppo Maggioli riserva alle persone, alle comunità, al territorio e alla cultura, in particolar modo in ottica di sviluppo futuro. La nostra passione e il nostro business spaziano dalla Digital Transformation al concetto di Smart City all’inclusione digitale, ma alla base di tutto restano sempre le relazioni umane, il senso di cittadinanza e di community che pervade gli spazi. Inoltre, l’attenzione che il Festival riserva al tema della sostenibilità, con il dichiarato impegno volto a ridurre sprechi e consumi attraverso un approccio responsabile, è in linea con la politica di sostenibilità portata avanti con vigore dal Gruppo Maggioli”.