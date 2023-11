Sciopero nel trasporto pubblico, non garantito il servizio fino alle 13 del mattino

In merito allo sciopero proclamato per venerdì 17 novembre, si aggiornano gli orari in cui potrebbero verificarsi ripercussioni sulle linee del trasporto pubblico e sul servizio traghetto a Ravenna. Lo sciopero sarà di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00. In tale intervallo di tempo, dunque, il servizio non sarà garantito. L’impatto sarà minore su Ravenna, dove alle 12:00 ha inizio la fascia di garanzia del servizio.

Le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell'apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: https://www.startromagna.it/news/venerdi-17-novembre-sciopero-generale-di-4-ore/