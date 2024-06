Sciopero alla Trasporti Group, l'azienda replica: "L’azione della Cgil scoraggia gli intenti di mediazione"

A fronte della posizione assunta dalla Filt Cgil, che ha portato anche a una giornata di sciopero (lo scorso 4 giugno), la Rc Trasporti Group ha attraverso una nota risposto sul tema finito al centro del dibattito. Secondo il sindacato si riscontravano gravi irregolarità nelle retribuzioni e nelle condizioni lavorative. Per questo motivo, con il sostegno della Filt Cgil di Rimini, 25 lavoratori dell’appalto Fedex di Santarcangelo di Romagna, gestito dalla R.C. Trasporti Group S.r.l., con sede legale a Pesaro, hanno poi annunciato un pacchetto di scioperi. Ora l’azienda, attraverso i suoi rappresentanti legati, sottolinea: “Relativamente allo sciopero proclamato da Filt Cgil e alle motivazioni dello stesso, si contesta il fatto che vi siano irregolarità nei trattamenti retributivi destinati al proprio personale. Con specifico riferimento ai rilievi sollevati dal sindacato, l’azienda rimarca come la registrazione delle presenze, anche in assenza di appositi dispositivi automatici, rappresenti rigorosamente il tempo effettivo di lavoro”.

Poi sugli altri temi l’azienda aggiunge: “Quanto all’indennità di trasferta, trattasi di un istituto la cui applicazione, in linea generale, non è prevista per i lavoratori addetti alla consegna. Infine, per quanto concerne la “gestione” di elementi retributivi e permessi, nel ribadirne la piena regolarità, la società evidenzia come tutte le scelte operative siano sempre frutto di accordi con i singoli lavoratori. Ritiene infine criticabile l’atteggiamento conflittuale del sindacato, laddove le proposte formulate - che, si ritiene, non vadano “recepite”, ma discusse – sono state prese in seria considerazione da Rc Trasporti Group, che ne stava valutando gli impatti economico finanziari”.

In conclusione viene aggiunto: “E’ tuttavia evidente che l’azione di forza di Filt Cgil, nella misura in cui tende ad imporre linee organizzative al datore di lavoro, lungi dal favorire il dialogo, scoraggia qualsiasi intento di mediazione per l’individuazione di soluzioni condivise”.