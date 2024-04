Il settore agricoltura genera l’1,1% della ricchezza provinciale, il punto di Coldiretti

Coldiretti Rimini prendendo spunto dal “Rapporto sull’Economia Romagna di Forlì-Cesena e Rimini 2023 e scenari” della Camera di Commercio della Romagna definisce il settore agricolo. Il report raccoglie i dati e le elaborazioni al 2023 circa i principali aspetti del comparto provinciale: le imprese agricole iscritte al Registro delle Imprese, la produzione lorda vendibile (Plv).

"L’ agricoltura - sottolinea il presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi -, è un settore particolarmente importante per il nostro sistema economico e sociale, il suo valore va ben oltre quello puramente economico: l’agricoltura, infatti, svolge anche una funzione di presidio del territorio e contribuisce a delinearne e a salvaguardarne il profilo ambientale e il paesaggio. Il problema è che l’impegno degli agricoltori - evidenzia il presidente Cardelli Masini Palazzi - molte volte è vanificato da una filiera agroalimentare non “trasparente” o da accordi commerciali che non tutelano le nostre produzioni, e anche da fattori come l’aumento esponenziale dei danni causati dalla fauna selvatica a seguito di una normativa e gestione evidentemente sbagliata. Oltre ai cinghiali e agli altri ungulati, anche il lupo è diventato un problema reale all’agricoltura di oggi".

"Oltre le diverse criticità evidenziate – evidenzia il direttore Alessandro Corsini -, il settore agricolo deve fare i conti anche con una situazione meteorologica anomala per la quale è difficile programmare le coltivazioni che a causa delle temperature oltre alla media maturano tutte insieme, e anche gli alberi da frutto rischiano una vegetazione precoce e a preoccupare è anche l'effetto del possibile improvviso abbassamento della temperatura sulle piante in fiore con effetti disastrosi sulla raccolta dei frutti primaverili ed estivi e al ritmo delle precipitazioni sempre più scostanti, improvvise e devastanti e per tutte queste ragioni – concludono - dobbiamo sempre mantenere alta l'attenzione verso questo mondo".

"Il settore agroalimentare nel Riminese ha rappresentato e deve rappresentare una distintività della nostra economia – precisa il vicedirettore di Coldiretti Rimini Giorgio Ricci - l'agricoltura e l'industria alimentare sono sempre state capaci di forte innovazione e di intercettare i cambiamenti culturali e di consumo e sostenibilità, accrescendo, di pari passo, anche le conoscenze e le competenze delle nostre imprese e della nostra forza lavoro. Tutti fattori che potenziano la competitività delle imprese e continuano a fare dell’agricoltura uno dei settori di punta per la nostra economia".

Dal report della Camera Commercio della Romagna il settore Agricoltura riminese genera l’1,1% della ricchezza provinciale (valore aggiunto a prezzi base e correnti) e impiega il 2,9% degli addetti alle imprese. Sulla base degli ultimi scenari economici di Prometeia (gennaio 2024), il settore Agricoltura ha chiuso il 2023 con un calo del valore aggiunto, in termini reali, del 5,2%; per il 2024, le previsioni indicano sempre un decremento annuo ma più contenuto (-1,5%).

Al 31 dicembre 2023 in provincia di Rimini erano presenti 2.372 imprese agricole attive che rappresentano il 6,9% delle aziende attive in provincia (- 4,3% rispetto al 2022), analogamente nello stesso periodo a livello regionale sono diminuite del 2,7% e del 2,5% a livello nazionale.

La Produzione Lorda Vendibile (Plv) provinciale del 2023 risulta pari a 127,6 milioni di euro (-13,1% rispetto al 2022) ed in merito nel documento è precisato che “Tale dinamica complessiva (riferita all’intera Plv) è la combinazione di un effetto volumi negativo e dominante (-8,4%) e di una moderata flessione dei prezzi medi alla produzione (-5,2%), che nel corso dell’anno hanno ritracciato il trend dopo la rilevante crescita del 2022. Negative le performance delle coltivazioni erbacee in particolare per cereali e orticole, a causa della riduzione delle quantità prodotte e della flessione dei prezzi medi; in diminuzione la Plv delle coltivazioni arboree, per effetto della minore quantità raccolta (in particolare per Olivo e frutta estiva). Plv stabile per la Vite; in ridimensionamento la PLV degli allevamenti da carne per il rientro delle quotazioni e le minori produzioni; stabile, infine, la PLV delle produzioni animali (uova e latte), dove la riduzione dell’output produttivo si compensa con una effetto prezzo positivo”.

"Inoltre oltre a questi dati è necessario sottolineare - evidenziano il presidente Cardelli e il direttore Corsini – che a fronte di percentuali negative occorre considerare l’aumento esponenziale dei costi di produzione, dai concimi ai prodotti energetici, che di fatto riducono considerevolmente e talvolta azzerano il giusto profitto alle aziende agicole oltre al problema delle enormi quantità di prodotti agricoli che entrano quotidianamente nel territorio nazionale come è emerso dalle ispezioni effettuate al Brennero l’8 e 9 aprile alle quali hanno partecipato anche un centinaio di Soci di Coldiretti Rimini, nel corso delle quali è stata trovata frutta, ortaggi, cagliate, cosce di maiale, centinaia di litri di latte, prodotti ai quali basta siano lavorati in Italia per fregiarsi del marchio Made in Italy e che diventano un pericolo per le aziende agricole che a fronte di una concorrenza sleale rischiano la chiusura, in particolar modo gli allevamenti e una minaccia per i cittadini sempre più disorientati".

"Come Coldiretti – concludono – stiamo lavorando per estendere l’indicazione di origine in Europa a tutti i prodotti che finiscono sulle nostre tavole e sulla reciprocità cioè che i prodotti importati devono essere coltivati o allevati rispettando le stesse regole alle quali devono attenersi gli agricoltori italiani".