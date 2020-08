Shopping negli Emirati Arabi per Ieg: accordo per l'acquisto della società HBG Events FZ LLC

Italian Exhibition Group ha raggiunto un accordo vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale della società HBG Events FZ LLC, con sede negli Emirati Arabi Uniti. HBG Events FZ LLC, spiega una nota, è organizzatrice dal 2016 degli eventi contemporanei "Dubai Muscle Show" e "Dubai Active", che insieme rappresentano il maggior evento fitness del Medio Oriente. L'iniziativa rientra nella strategia di internazionalizzazione e sviluppo dei prodotti della categoria "Wellness, Sport & Leisure" in cui IEG è leader in Italia con la manifestazione Rimini Wellness. Il valore dell'acquisizione è stato fissato in un minimo garantito di 1,1 milioni usd (pari a circa 0,9 milioni euro), da liquidare all'atto della cessione, più un earn out legato ai risultati delle prossime due edizioni degli eventi "Dubai Muscle Show" e "Dubai Active", da liquidare entro 80 giorni dalla conclusione di ciascuna edizione. L'acquisizione è finanziata ricorrendo alla liquidità della società. La prossima edizione di Dubai Muscle Show e Dubai Active è in programma dal 14 al 16 gennaio 2021 presso il Dubai World Trade Centre. L'atto di trasferimento delle quote è previsto per il mese di settembre 2020. La società è stata assistita nell'operazione da Baker McKenzie.

