Sicurezza sul lavoro, mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil per un'occupazione di maggiore qualità

In Italia, nel 2022, si sono registrati, ad oggi, 600 morti, 400mila infortuni, 77% di irregolarità aziendali. Nella provincia di Rimini le denunce di infortunio con esito mortale, da gennaio ad agosto 2022, sono state 3, mentre nello stesso periodo del 2021 erano state 2. In Emilia Romagna il settore dove si verificano maggiormente gli infortuni mortali sono quelli del Trasporto e Magazzinaggio, al secondo posto quello delle Costruzioni.

Per le tre Confederazioni Cgil, Cisl e Uil “non sono solo numeri, riguardano la vita delle persone, la loro dignità, i loro diritti” e per questo invitano tutte e tutti a mobilitarsi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e a partecipare alla manifestazione che si terrà a Roma sabato 22 ottobre, alle ore 10, in piazza Santi Apostoli. Sul palco si alterneranno le testimonianze di lavoratrici e lavoratori, prenderanno poi la parola i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra, PierPaolo Bombardieri.

La mobilitazione sarà preceduta da una settimana di assemblee e iniziative territoriali e nei luoghi di lavoro.

A Rimini: il 18 ottobre i sindacati di categoria degli edili Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini terranno un’iniziativa presso la scuola edile Sfera di Rimini, Ente di formazione che opera in stretta sinergia con la scuola edile artigiana delle Romagna. Il 19 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la sede sindacale di via Caduti di Marzabotto 30, nel corso dell’Attivo delle delegate e dei delegati alla sicurezza nei luoghi di lavoro si terrà una tavola rotonda sul tema “Dal Patto per la Salute e Sicurezza al Piano di programmazione provinciale”. Oltre agli Rls di costruzioni, logistica e manifattura sono stati invitati a partecipare i rappresentanti dell’Itl, dell’Inail e dell’Ausl Romagna.

La settimana di mobilitazione porrà al centro il rispetto delle norme di prevenzione e la collaborazione attiva di tutta la rete, istituzionale e delle parti sociali, nelle diverse responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sarà altresì occasione per promuovere il recente Patto per la Salute e Sicurezza - condiviso a livello regionale al termine di un lungo percorso di concertazione, nell’ambito del Patto per il Lavoro e per il Clima - e per dare avvio ad un piano di programmazione affinché tavoli provinciali vengano istituiti e convocati al più presto in tutti i territori e affrontino le tematiche di salute e sicurezza specifiche in riferimento alle imprese, distretti, siti, filiere in essi presenti.

Il Patto regionale, in linea con la Piattaforma nazionale Cgil, Cisl, Uil che auspicava un rinnovato atto di responsabilità collettiva, parte dall’assunto che salute e sicurezza sul lavoro siano il primo requisito di una occupazione di qualità, dal primo giorno di lavoro e lungo tutto l’arco della vita lavorativa, e si pone l’obiettivo di affrontare l’emergenza legata al drammatico numero di infortuni, malattie professionali e morti sul lavoro che purtroppo ancora colpisce anche il nostro territorio regionale, dando operatività agli impegni assunti.