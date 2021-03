Sindaco e vicesindaco di Cattolica in visita al cantiere di Ferretti Yachts

Visita nei giorni scorsi del primo cittadino, Mariano Gennari, e della vicesindaco, Nicoletta Olivieri, al cantiere navale della Ferretti Yachts, nello stabilimento di Cattolica che recentemente è stato protagonista del varo del "Ferretti Yachts 1000" per un armatore francese.

"Ci fa veramente piacere - spiega il Sindaco Gennari - essere stati accolti in questo cantiere. Siamo di fronte ad una azienda leader nella produzione di imbarcazioni di lusso. Lo stabilimento rappresenta una importante risorsa per il territorio, grazie alla presenza di ben 172 dipendenti all'interno della sede cattolichina. L'Amministrazione segue con attenzione le vicende del settore della cantieristica navale". "Facciamo i complimenti a questa azienda ed ai suoi lavoratori - continua la Vicesindaco Olivieri - che sono sinonimo di eccellenza. La passione che mettono e che trasmettono con il loro lavoro è evidente. Non si potrebbero raggiungere risultati di tale portata senza l'impegno costante a migliorarsi".

Da parte sua l'Amministrazione si sta impegnando per garantire lo svolgimento ottimale delle attività interne allo stabilimento Ferretti. Come annunciato negli incontri dello scorso fine anno, attraverso il secondo accordo quadro sono stati affidati alle imprese aggiudicatarie anche i lavori di dragaggio del porto. Si snelliscono, così, le procedure per l’attuazione degli interventi consentendone l’attuazione immediatamente dopo il conseguimento dei finanziamenti regionali. “Siamo convinti – conclude il primo cittadino di Cattolica – che torneremo presto a complimentarci con per un nuovo prodotto di successo. Non posso che dirmi orgoglioso di quanto finora sono stati capaci di realizzare, sapendo di riportare loro il sentimento di tutta la nostra comunità”.