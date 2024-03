Martedì da incubo per chi segue i social: Facebook e Instagram ko nel pomeriggio

Problemi con Facebook e Instagram nel pomeriggio di martedì. Tante le segnalazioni degli utenti che, sia in versione mobile che desktop, sono stati sloggati dai popolari social network. Al momento non si conoscono le cause del problema che pare riguardare quindi Meta, l'impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale fondata nel 2004 da Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Il servizio è tornato a disposizione attorno alle 17,30.