Sono 112 le startup innovative nella provincia di Rimini

Sono 1.770 le startup innovative nate in Emilia-Romagna tra il 2013 e il 2019. Di queste 192 hanno cessato l'attività, altre 843 sono "uscite" dall'albo delle imprese innovative, principalmente per "raggiunti limiti di età". I dati sono contenuti nel rapporto "Le Startup Innovative in Emilia-Romagna", curato dall'Osservatorio regionale startup di ART-ER. Si tratta di un'analisi complessa, realizzata con tecniche di data analysis particolarmente innovative, in grado di restituire una fedele immagine storica del fenomeno startup, utile soprattutto per orientare le scelte dei decisori politici sui temi del sostegno all'ecosistema dell'innovazione.

Oltre i due terzi delle startup innovative sono attive nei servizi alle imprese: il 40,6% di queste nell'ambito dei servizi di informazione e comunicazione, il 30,2% nella produzione di software e consulenza informatica. Bologna è il territorio dove si concentra il maggior numero di startup innovative (il 33,9% del totale Emilia-Romagna) ma è Rimini il territorio che ha fatto registrare la migliore performance negli ultimi anni. Startup innovative sono presenti in 134 Comuni sui 328 dell'Emilia-Romagna (41%). Il valore medio della produzione è di 240.267 euro, importo che sale a 368.267 considerando solo le imprese innovative che hanno chiuso il bilancio 2019 in utile. La fotografia più recente del fenomeno startup innovative in Emilia-Romagna l'ha scattata ART-ER lo scorso 29 aprile 2021: a quella data le imprese attive in regione e iscritte nel registro speciale erano 1.013, per il 70,5% operative nell'ambito dei servizi, per il 52,8% con un fatturato inferiore ai 500 mila euro.

"Le startup hanno bisogno di un ecosistema dell'innovazione e questo è stato l'impegno di ART-ER negli ultimi 10 anni: creare le condizioni infrastrutturali e culturali per rendere l'Emilia-Romagna un territorio in grado di intercettare capacità imprenditoriali ancora inespresse - dichiara Giovanni Anceschi, presidente di ART-ER - Questo report rappresenta il primo bilancio assoluto del lavoro fatto finora, lo stato dell'arte su numeri, tipologia, ambiti di settore, valore della produzione, posti di lavoro creati dalle startup che in questi anni sono nate e hanno operato sul territorio. Una fotografia reale su un fenomeno in mutazione rispetto ai primi anni e che quindi richiede interventi aggiornati e mirati e che ribadisce l'importanza del contributo delle startup innovative alla competitività, al miglioramento della produttività, alla crescita e all'internazionalizzazione dell'economia regionale".

La provincia di Rimini è il territorio regionale che, nei sette anni dall'istituzione della sezione speciale, presenta le migliori performance in termini di crescita delle startup insediate nel proprio territorio - le imprese passano da 7 a 112. La crescita di nuove startup iscritte all'Albo che la provincia di Rimini registra anche nel biennio 2018/2019, pur segnata dal rallentamento che interessa tutto il territorio regionale, si mantiene sostenuta e permette nel 2019 al territorio riminese di salire al terzo posto nella classifica regionale. Al dicembre 2019 più della metà delle startup risulta essere localizzata nel comune di Rimini (53,6% del totale di provincia) ma significativa è la presenza anche nei comuni di Riccione e Santarcangelo di Romagna. Il settore dei "Servizi alle imprese" raccoglie circa il 70% delle startup provinciali (77 su 112) e quasi un terzo totale opera nella "Produzione software, consulenza informatica e attività connesse". Il tasso di mortalità delle startup transitate in albo è poco più dell'11% - 21 cessate su 186 transitate in albo - dato in linea con il valore regionale.

Valore della produzione aggregato pari a 20 milioni e 880mila euro con valore medio della produzione di 290mila euro (valore di molto superiore alla media regionale pari a ? 240.267). La media addetti è pari a 1,81 unità (media regionale = 1,37) che rappresenta il valore più alto tra tutte le province regionali. Le startup per valore della produzione al 2019 superiore al milione di euro: UMPI di Cattolica - val prod 2019 = ? 5.338.360; 1STICKET di Bellaria Igea Marina - val prod 2019 = ? 1.980.418; HI RIVIERA di Rimini - val prod 2019 = ? 1.590.120; GD di Riccione - val prod 2019 = ? 1.316.020.