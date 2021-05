Startup specializzata nelle offerte di lavoro inaugura sede a Rimini

Iziwork punta sull'Emilia-Romagna. La startup francese, specializzata nelle offerte di lavoro in somministrazione, inaugura il suo terzo hub regionale con due sedi a Bologna e Rimini. Nata in Francia nel 2018 e sbarcata in Italia a novembre 2020, in soli sei mesi di attività Iziwork conta già 120.000 lavoratori iscritti al proprio database e oltre 70 aziende clienti. L'utilizzo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale permette la prequalificazione automatizzata dei profili partendo "da un'analisi di un database ampio e in costante aggiornamento, grazie all'integrazione con le principali job board nazionali". Anche la gestione amministrativa è completamente digitalizzata, dai fogli di presenza alle buste paga, riducendo nettamente la possibilità di errori e facilitando l'archiviazione di tutti i documenti utili per lavoratori e aziende. L'Emilia-Romagna è la seconda regione in Italia per numero di offerte di lavoro, coprendo il 16% del totale nazionale. Secondo l'Osservatorio InfoJobs, le figure professionali più ricercate in regione sono gli addetti ai magazzini e logistica, seguiti dagli addetti alle pulizie e dagli impiegati contabili. "L'apertura di un nuovo hub regionale in Emilia-Romagna ci permette di sviluppare nuove opportunità di business in una regione chiave per Iziwork, territorio nel quale abbiamo già diverse aziende clienti attive e in cui stiamo pianificando l'apertura di un ulteriore hub entro l'estate", spiega Pierluigi Lauriano, managing director di Iziwork Italia. "Abbiamo in programma una serie di corsi di formazione per i lavoratori che si iscrivono alla nostra piattaforma", conclude Lauriano.