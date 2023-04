Stipendio di 1.300 euro e una serie di benefit, ma non si trovano gli autisti per il trasporto pubblico

Continua l’attività di Start Romagna alla ricerca di autisti da impiegare nella rete del trasporto pubblico locale del bacino romagnolo. Accanto al progetto Scuderia Start, destinato ai giovani sprovvisti di patente con un programma di formazione e la partecipazione aziendale ai costi da sostenere per acquisire i requisiti necessari, parte una nuova campagna destinata a offrire un posto di lavoro ad autisti già dotati di patente professionale. Attività già svolta sistematicamente in passato per formulare graduatorie e che ora si intensifica per affrontare la necessità di completare l’organico degli autisti.

La proposta in questo caso è di un contratto a tempo determinato di 12 mesi con prospettiva di stabilizzazione, un livello retributivo pari a circa 1.300 euro oltre tredicesima e quattordicesima e un premio di risultato collegato all’andamento economico dell’azienda.

Si affianca una serie di benefit: la mensa diffusa presso locali convenzionati per ogni giorno di servizio, la libera circolazione sulla rete di trasporto pubblico aziendale per spostamenti legati al servizio, il rimborso delle spese per il rinnovo della patente, l’indennità giornaliera a coloro che sono in possesso di patente E, l’indennità prevista per la guida di mezzi superiori ai 14 metri.

Il personale di Start Romagna può inoltre accedere al sistema di welfare aziendale che consente di usufruire di convenzioni e convertire il premio di risultato in rimborsi di spese sanitarie, buoni di acquisto, buoni benzina, con un ottimo risparmio fiscale. Infine, prevista l’iscrizione al Fondo Tpl Salute quando il contratto si trasforma a tempo indeterminato

Per i candidati in possesso della sola patente D, è previsto il rimborso spese per il conseguimento della patente E secondo modalità definite da uno specifico accordo di secondo livello, entro 12 mesi dall’assunzione. Per i candidati impiegati sul bacino di Rimini, in possesso della patente DE, sarà possibile l’acquisizione della patente filoviaria con partecipazione a un corso aziendale.