Stiven Muccioli, CTO di Ventis tra i 25 top manager internazionali

È stata resa nota martedì 28 luglio 2020 dal Financial Technology Report (Opinion leader del settore con sede negli Stati Uniti), la seconda edizione della classifica internazionale che mette in fila i 25 top manager (The Top 25 Financial Technology CTOs) impegnati nello sviluppo della tecnologia applicata alla finanza, il cosiddetto "fintech". Tra personaggi del calibro di Sri Shivananda di Paypal, Kush Saxena di Mastercard, Vladyslav Yatsenko di Revolut, Arjun Dugal di Capital One e altri importanti player del settore, al dodicesimo posto si trova Stiven Muccioli, CTO di Ventis, startup fintech il cui principale investitore è il gruppo bancario ICCREA, che utilizza l’e-commerce per creare un nuovo modello di servizio fra clientela business e retail che banche e operatori finanziari hanno scelto di utilizzare per garantire servizi innovativi e supportare le loro imprese.

Stiven Muccioli, è stato inserito in questa speciale classifica per aver fondato nel 2016 Ventis e aver sviluppato una tecnologia innovativa in grado di inserire in un’App di e-commerce, servizi di digital banking fino ad oggi prerogativa di strumenti prettamente finanziari. Oggi, Stiven Muccioli ricopre la carica di Chief Marketing and Technology Officer, a capo di un team di 40 persone in Italia e Georgia, impegnate nella progettazione dell'architettura tecnologica dell'azienda e nello stesso tempo nello sviluppo di strategie di marketing nei 22 Paesi in cui Ventis opera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il modello Ventis, già adottato dal gruppo ENI, da giugno di quest’anno è utilizzato anche da Credem Banca, che va ad aggiungersi a Diners Club International e Sky Tv Italia, servendo un totale di più di 7 milioni di utenti in Italia. Negli ultimi 12 mesi inoltre, la startup è stata premiata da Casaleggio e Associati e da 4com come una delle società fintech italiane a più alta crescita e innovazione.