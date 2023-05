Tavolo di confronto tra le associazioni e l’Amministrazione comunale sul futuro di Bellaria

Alla sala riunioni Emisfero i membri dei consigli di amministrazione delle associazioni Bimimprese Confcommercio e Confartigianato Bellaria Igea Marina hanno aperto un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale su alcune tematiche importanti che nei prossimi anni “potranno stravolgere l’Asset della nostra amata città”. Il Sindaco Filippo Giorgetti ha risposto ad alcune domande su argomenti di notevole interesse, quali la crisi dei centri commerciali naturali e le eventuali strategie di riqualificazione, il futuro e lo sviluppo delle aree Fornace ed ex Colonia Benelli, analisi e prospettive sulla linea ferroviaria.

Inoltre si è discusso su come poter migliorare i rapporti tra il mondo produttivo e le banche del territorio, in quanto le imprese locali stanno riscontrando difficoltà nell’accesso al credito e in questo periodo delicato l’intenzione è quella di supportarle con azioni mirate che possano garantire un sviluppo omogeneo del tessuto economico.

Le Associazioni hanno infine ribadito la volontà di proseguire questi incontri anche su altre tematiche auspicando la creazione di un clima propositivo e di condivisione con il solo è unico scopo: contribuire alla costruzione del futuro del paese.