TecnAwards 2024, Tecna premia le eccellenze dell'industria ceramica mondiale

Tornano anche quest'anno a Tecna i TecnAwards: il palcoscenico dell'innovazione e della ricerca nell'industria delle tecnologie per le superfici, in programma a Rimini dal 24 al 27 settembre, è pronto ad accogliere uno degli eventi clou del suo palinsesto, ovvero le premiazioni che gli espositori di Tecna assegnano ai migliori investimenti nelle linee ceramiche.

Da sempre gli espositori di Tecna si distinguono per la propensione a fare ricerca e a innovare. L'industria ceramica, in questi anni, si è dimostrata in grado di acquisire, interpretare e capitalizzare al meglio i prodotti di questo progresso tecnologico, trasformandoli in leve competitive.

È questa la capacità che, a partire dell'edizione 2022, Tecna ha deciso di celebrare con l'istituzione dei TecnAwards, un riconoscimento ai migliori investimenti tecnologici realizzati dalla clientela internazionale. L'iniziativa, che ha riscosso grande successo, torna anche quest'anno e accende i riflettori sul periodo 2022-2024.

Per Tecna, i TecnAwards rappresentano uno dei tanti tasselli con i quali confermarsi come fiera leader del comparto e sottolineare il suo ruolo di ponte tra il mondo della fornitura e la manifattura ceramica. La cerimonia di premiazione, fissata nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre presso il quartiere fieristico di Rimini, sarà un'occasione di condivisione e di networking, dove i protagonisti del settore si riuniranno per celebrare le eccellenze dell'industria ceramica e del laterizio.

Quattro i premi che saranno assegnati con il coinvolgimento diretto ed esclusivo degli espositori, che avranno la facoltà di candidare i propri clienti per le diverse categorie decretando i vincitori. Gli altri riconoscimenti saranno invece conferiti dagli organizzatori di Tecna, dalla rivista Ceramic World Review e dagli Studi di Design italiani.

Nel dettaglio, i premi conferiti in collaborazione con gli espositori saranno: "Nuovo impianto", che premierà l'azienda ceramica che ha realizzato il miglior impianto produttivo nuovo o ne ha ammodernato uno già esistente; "Innovazione e sostenibilità", che celebrerà le aziende che hanno dimostrato un impegno tangibile verso la digitalizzazione dei processi e la gestione efficiente dei dati, riducendo al contempo l'impatto ambientale dei loro processi produttivi (per entrambi questi riconoscimenti saranno sei le aziende premiate: Europa, Nord e centro America, Sud America, Africa, Medio Oriente e Asia); "Migliore produttore di laterizi", assegnato all'azienda produttrice di mattoni e tegole che si è maggiormente distinta negli ultimi anni in termini di crescita aziendale e innovazione di prodotti e processi; e "Migliore produttore di sanitari", assegnato all'azienda produttrice di sanitari che si è maggiormente distinta negli ultimi anni in termini di crescita aziendale e innovazione di prodotti e processi.

Un'opportunità unica per celebrare l'innovazione e l'impegno nel settore ceramico, i TecnAwards rappresenteranno ancora una volta il culmine di anni di progresso e ricerca.