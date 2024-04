Tecnologie digitali per il centro giovani di Morciano

Confartigianato Imprese Rimini e l’Associazione Ancos manifestano vicinanza ai territori ed ai bisogni che emergono. Insieme hanno deciso di sostenere il progetto “Laboratori Digital” devolvendo il ricavato delle donazioni del 5 per mille al Centro Giovani di Morciano, così da favorire la formazione e l’aggiornamento dei giovani del territorio morcianese.

“Insieme al ruolo sindacale – commenta Eliseo Alesiani, Presidente di Confartigianato Imprese Morciano – sentiamo anche la responsabilità di agire nelle comunità e connettere soggetti a noi collegati per utilizzare strumenti di sostegno, di solidarietà, oppure di conoscenza e prevenzione come il caso delle tecnologie digitali a cui sono destinati i fondi raccolti grazie alla generosità delle persone”.

Il progetto Laboratori Digital prevede una serie di incontri formativi e interattivi dedicati ai giovani, ai genitori e agli adulti di riferimento. L’obiettivo è far scoprire ai giovani il mondo della realtà virtuale, attraverso l’utilizzo di internet, Youtube, social network e altre piattaforme online per aiutarli a sviluppare competenze e abilità utili per il loro futuro, oltre che per prevenire e contrastare le dipendenze da videogioco.

Ancos è l’Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, dal 2002 opera come articolazione organizzativa autonoma senza finalità di lucro e dal 2006 agisce col riconoscimento ufficiale quale Ente nazionale con finalità assistenziali da parte del Ministero dell’Interno.

Il contributo di 1.600 euro permetterà l’acquisto di alcuni dispositivi digitali necessari per la realizzazione degli incontri.

La consegna del contributo è avvenuta direttamente al Centro Giovani di Morciano.