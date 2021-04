"Tempi difficili" convegno online con i presidenti delle centrali cooperative dell'Emilia Romagna

Tema di indubbio interesse che il Circolo Cooperatori Aps mette al centro della video conferenza promossa per il 14 aprile alle ore 17,30. Ospiti e relatori d’eccezione i tre presidenti regionali delle centrali cooperative emiliano-romagnole: per Agci Massimo Mota; per Confcooperative, Francesco Milza; per Legacoop, Giovanni Monti. A moderare la conferenza sarà il giornalista Matteo Naccari. "Una lettura prioritariamente in chiave cooperativa ma di interesse generale, perché la cooperazione in questa regione ha una presenza economica e sociale decisamente significativa - si legge nella presentazione della conferenza online -. Proposte di “percorsi cooperativi” perché la “via cooperativa” può essere ancora una volta una opportunità a valore aggiunto, come è stato in altre fasi storiche altrettanto difficili. Il tutto con il coinvolgimento pieno di tutto l’arco cooperativo, con particolare soddisfazione del Circolo Cooperatori Aps, storica (dal 1993) associazione culturale della Romagna che pone al centro della sua attività la esperienza e i valori cooperativi, da promuovere nelle forme più unitarie e plurali possibili". La conferenza/dibattito si terrà in diretta streaming, sui canali social del Circolo (Facebook e Youtube).