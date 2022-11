Torna il Forum annuale dedicato alla “Non Autosufficienza e Autonomia Possibile”

Il Forum della Non Autosufficienza, organizzato dal Gruppo Maggioli con l’obiettivo di creare un’agorà di confronto, formazione, informazione e condivisione per favorire la costante progressione di opportunità per il settore, è da 14 anni l'evento centrale per tutti gli operatori, studiosi ed esperti in ambito sanitario e socio-assistenziale.

L’evento, per il quale si si attendono circa 1.000 persone, si svolgerà a Bologna, presso il Centro Congressi Savoia Hotel, dal 23 al 24 novembre; elevata è l’offerta formativa che comprende oltre 60 workshop con 240 relatori coinvolti e un ampio spazio espositivo dedicati alla novità, con più di 40 aziende del settore e il patrocinio delle principali associazioni e ordini di categoria.

All’interno dei workshop la panoramica delle tematiche approfondite è ampia, per permettere di sviluppare, discutere e valorizzare le politiche per la “non autosufficienza” e gli interventi nella pratica quotidiana d’aiuto, attraverso la condivisione di best practice, metodologie e proposte operative di noti professionisti, idee e spunti innovativi, anche a livello organizzativo, favoriti anche dal parere e le indicazioni di esperti giuridico-legali e di diritto amministrativo.

A partire dall’importantissima plenaria dedicata ad un primo bilancio sull’attuazione del PNRR rispetto alle materie sociali e sanitarie, sono innumerevoli i temi di interesse con focus sulle tecnologie a supporto di pazienti e operatori, le principali strategie di efficienza energetica, i modelli di assistenza smart e il ruolo delle RSA del futuro. A cui si aggiungono attività dedicate alla promozione di città age-friendly e le presentazioni di progetti interdisciplinari, tra cui ‘Il cammino della Cura’ per la diffusione della mobilità dolce.

Il Forum NA, partito nel 2009, ha riscontrato negli anni un pubblico sempre più numeroso, vantando la presenza di autorevoli relatori, tra cui: Cristiano Gori, Marco Trabucchi, Flavio Pagano, Barbara Guidolin, Ruta Cutini, Franco Massi; Enrico Brizioli, Mariuccia Rossini, Sergio Sgubin, Sebastiano Capurso e Padre Bebber. Diventato un convegno professionale di tipo multidisciplinare, è ancora oggi uno degli eventi in cui il pubblico è il più variegato: assistenti sociali, infermieri, psicologi, medici, educatori professionali, animatori, terapisti occupazionali, OSS, cooperative sociali, responsabili e funzionari di servizi sociali di Comuni, Enti Locali, Asl, direttori di RSA e Centri Diurni, soggetti diversi che si occupano di demenza, assistenti sociali e i diversi addetti all’assistenza della persona.

Il Gruppo Maggioli è fortemente attivo nell’ambito socio-sanitario, promuovendo un continuo sviluppo tecnologico e di ricerca volto anche al presidio di molteplici progetti europei innovativi, a cui si connettono le competenze e l’esperienza maturata a livello editoriale e formativo