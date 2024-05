Trasformazione digitale e alta tecnologia, partnership tra due aziende del territorio

Una collaborazione che parla riminese, ma guarda a tutto il mondo. Scm e Fontemaggi sono due aziende molto vicine, e non solo perché si tratta di due realtà storiche situate nello stesso territorio. Ad accomunarle è un modello di produzione industriale che strizza l’occhio alla digitalizzazione e all’automazione, mantenendo però le persone al centro del cambiamento. Grazie agli impianti 4.0 e ai servizi digitali di ultima generazione forniti da Scm, Fontemaggi, società del gruppo BolognaFiere specializzata in progetti di temporary design per fiere ed eventi in Italia e all’estero, ha rivoluzionato e reso più efficiente la produzione dei suoi allestimenti, fra cui lo stesso stand che ha accompagnato Scm all’ultima edizione di Xylexpo, Biennale internazionale delle tecnologie per la lavorazione del legno, che si è svolta a Fiera Milano dal 21 al 24 maggio.

Questa partnership tutta riminese si è intensificata negli ultimi anni successivi alla pandemia che nel 2020 ha costretto Fontemaggi e l’intero settore dei produttori di allestimenti per fiere ed eventi a fermarsi per oltre un anno. È in questo periodo che l’azienda riminese ha deciso di reinventarsi e di iniziare ad esplorare con Scm il mondo della digitalizzazione e dei nuovi macchinari 4.0 per la lavorazione del legno, investendo al tempo stesso anche nella formazione dei suoi collaboratori. Fontemaggi si è quindi dotata di impianti, software e servizi digitali Scm molto evoluti, che le hanno permesso di trasformarsi da impresa artigiana a industria evoluta, capace di sviluppare e realizzare progetti personalizzati e di alta qualità in tutto il mondo, come quello realizzato recentemente anche per un leader mondiale italiano nel settore dell’automotive. Tra le soluzioni fornite da Scm c’è anche il nuovo servizio proattivo di assistenza tecnica e consulenza Control Room che vede il gruppo pioniere nel proprio settore. Grazie all’analisi dei dati provenienti da migliaia di macchine Scm connesse al suo sistema IoT in Italia e all’estero, la Control Room previene situazioni di eventuale rischio e potenziali fermi o guasti sfruttando le nuove tecnologie di intelligenza artificiale insieme alla pluridecennale esperienza del service Scm.

“La partnership tra Scm Group e Fontemaggi segna il rapporto tra due aziende storicamente legate al territorio in cui operano e, parallelamente, fortemente aperte all’internazionalizzazione - afferma Luigi De Vito, general manager di Scm Group -. Una collaborazione che mostra chiaramente la strategia del gruppo, sempre più improntata sulla digitalizzazione e su servizi ad alto valore aggiunto per garantire sostenibilità nei risultati e aumentare la competitività”. “Siamo orgogliosi di aver accompagnato Fontemaggi nel suo percorso di trasformazione industriale e di continuare a farlo tuttora con uno dei progetti più evoluti tra quelli forniti da Scm a livello mondiale in un settore in continua evoluzione come quello degli allestimenti”, aggiunge Pietro Gheller, direttore della Divisione Legno Scm. “Abbiamo scelto Scm perché abbiamo trovato in questa azienda e nel suo team una visione molto simile alla nostra” commenta Katia Celli, amministratore delegato e socia di Fontemaggi. “Per noi, che con i nostri progetti di architettura temporanea accompagniamo i clienti e i loro brand in giro per il mondo, non conta solo la qualità del prodotto: è altrettanto determinante ingegnerizzare e gestire in modo digitale tutto il processo per essere più veloci, competitivi e raggiungere nuovi mercati”.